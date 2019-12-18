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Общество | В Пензе назвали победителей городского конкурса социальных проектов

18.12.2019|13:49
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В Пензе 9 из 13 социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявки на участие в городском конкурсе проектов, признаны победителями.

Заявки принимались с 24 октября по 22 ноября. В итоге гранты на реализацию своих разработок получат:

- Пензенская региональная общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» (проект «Никто не забыт, ничто не забыто») - 280 тыс. руб.;

- АНО по профилактике вредных привычек «Наука и образование» (создание центра «Современная профилактика») - 500 тыс. руб.;

- Пензенский союз потребителей (городской) («Финансовый ликбез на страже финансового здоровья и повышения социально-экономической стабильности в городе Пензе») - 178 тыс. руб.;

- Центр образования «Интеллект-Пенза» («Центр городских инициатив») - 180 тыс. руб.,

- Клуб людей старшего поколения «Ровесники» («Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке - создание условий для активного долголетия») - 374 тыс. 493 руб. 40 коп.;

- АНО по пропаганде спорта и здорового образа жизни «Карамэль» («Чир спорт - красота, здоровье, грация») - 160 тыс. руб.;

- Федерация панкратиона Пензенской области («Создание школы панкратиона в городе Пензе») - 327 тыс. руб.;

- Региональное отделение Поискового движения России («В тылу герои не забыты») - 500 тыс. руб.;

- Региональная организация содействия психологической и социальной адаптации детей с задержкой психоречевого развития и расстройствами аутистического спектра «Сила настоящего» («Инновационный проект, направленный на комплексную помощь детям с аутизмом») 499 тыс. 449 руб.

Таким образом, общая сумма грантов составит 2 млн 998 тыс. 942 руб. 40 коп.

Еще четыре организации - благотворительный фонд поддержки и развития народной культуры «Содружество», благотворительный фонд «Семья и здоровье», детский православный приют имени Святого Преподобного Серафима Саровского и Пензенская региональная общественная организация практикующих психологов «Круг доверия» - в число победителей не вошли и денег не получат.

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Гость|18.12.2019 14:18|

penzainform.ru писал(a):

Еще четыре организации - .... детский православный приют имени Святого Преподобного Серафима Саровского .... - в число победителей не вошли и денег не получат.
Как так? Маше миллиарды выделяют..., а этим ничего...

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