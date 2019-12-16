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Общество | В Засечном теща через суд выписала зятя из своей квартиры

16.12.2019|16:26
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В Пензенском районе суд встал на сторону жительницы Засечного, которая решила выписать зятя из своей квартиры.

Женщина зарегистрировала у себя мужа дочери в 2016 году, чтобы внук мог посещать детский сад в Спутнике. Однако сейчас мужчина с семьей не живет, на звонки тещи не отвечает и вообще неизвестно где находится.

Хозяйка квартиры обратилась в суд с требованием признать зятя утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета.

Служители Фемиды учли, что собственница вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, никакого соглашения с ответчиком она не составляла, зять владельцем помещения не является и в спорной квартире не живет.

В итоге требования женщины были удовлетворены, сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

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