13.12.2019 | 15:29

На сайте администрации Пензы опубликованы результаты опроса горожан о работе общественного транспорта, проводившегося с 25 ноября по 3 декабря.

Жителям областного центра предложили высказать мнения по двум вопросам. Первый: на каких маршрутах в первую очередь необходимо заменить автобусы малого класса большими автобусами? Второй: какие изменения необходимо внести в режим работы общественного транспорта и на каких маршрутах?

Свои ответы и предложения озвучили 136 человек. 57 (42%) предложили заменить маршрутки автобусами большого класса, 21 (15%) - увеличить количество транспорта на маршрутах, 12 (9%) - изменить схемы движения. Столько же опрошенных выразили свое мнение по иным темам (организация дополнительных остановок, обновление троллейбусов, работа системы ГЛОНАСС, выделенные полосы для общественного транспорта.

По 11 человек (8%) высказались на тему работы межмуниципальных маршрутов и предложили открыть новые. 9 горожан (7%) пожаловались на плохую работу транспорта по вечерам. 3 пензенца (2%) предложили организовать работу до 24:00.

Больше всего предложений касались замены микроавтобусов автобусами большого класса на маршрутах № 1, 5, 9м, 16, 18, 25, 30, 33, 39, 89 и 99.

Также горожане предлагали открыть движение общественного транспорта от улицы Окружной в Терновку, от 8 Марта в Заводской район, от Зари до проспекта Строителей, а также от ГПЗ в Арбеково, в Ахуны, на улицу Пушкина и на Шуист.