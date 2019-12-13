Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 дек 2019|16:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  70.21  |  $  62.87

Общество | Пензенцы высказались за замену маршруток автобусами

13.12.2019|15:29
Печать

На сайте администрации Пензы опубликованы результаты опроса горожан о работе общественного транспорта, проводившегося с 25 ноября по 3 декабря.

Жителям областного центра предложили высказать мнения по двум вопросам. Первый: на каких маршрутах в первую очередь необходимо заменить автобусы малого класса большими автобусами? Второй: какие изменения необходимо внести в режим работы общественного транспорта и на каких маршрутах?

Свои ответы и предложения озвучили 136 человек. 57 (42%) предложили заменить маршрутки автобусами большого класса, 21 (15%) - увеличить количество транспорта на маршрутах, 12 (9%) - изменить схемы движения. Столько же опрошенных выразили свое мнение по иным темам (организация дополнительных остановок, обновление троллейбусов, работа системы ГЛОНАСС, выделенные полосы для общественного транспорта.

По 11 человек (8%) высказались на тему работы межмуниципальных маршрутов и предложили открыть новые. 9 горожан (7%) пожаловались на плохую работу транспорта по вечерам. 3 пензенца (2%) предложили организовать работу до 24:00.

Больше всего предложений касались замены микроавтобусов автобусами большого класса на маршрутах № 1, 5, 9м, 16, 18, 25, 30, 33, 39, 89 и 99.

Также горожане предлагали открыть движение общественного транспорта от улицы Окружной в Терновку, от 8 Марта в Заводской район, от Зари до проспекта Строителей, а также от ГПЗ в Арбеково, в Ахуны, на улицу Пушкина и на Шуист.

Стоит ли менять маршрутки на автобусы в Пензе?

  • Загруза данных
  • Загруза данных
  • Загруза данных
0
0
0
0
 
Гость|13.12.2019 15:56|

Прощай найлон

Гость|13.12.2019 15:58|

А чо никто не отдал голос за графу "Нет, маршрутки быстрее и их больше"?

Нужно немного попортить статистику... Маршрутчики - ловите плюсик в копилку)))

Гость|13.12.2019 15:59|

Маршрутка это ГРОБ НА КОЛЁСАХ.

Гость|13.12.2019 16:01|

Уберёте маршрутки и сразу снизится количество ДТП.

Гость|13.12.2019 16:05|

Для начала, чтобы исполнить пожелания горожан, придется повысить стоимость проезда до 40..45 рублей. Сами понимаете, инвестиционная составляющая, потом как бюджет города без внешних инвестиций такую задачу не осилит. Каждые примерно 20 р. с поездки перевозчик будет отчислять в специальный фонд, наподобие капремонта. И когда в нем наберется достаточная сумма, потом уж тогда и....

Гость|13.12.2019 16:09|

Гость писал(a):

И когда в нем наберется достаточная сумма
Она будет перечислена на Кипр.

Гость|13.12.2019 16:11|

Сдайте в чермет троллейбусы,тормозят трафик,ушло их время,скотина рогатая не для современного города.

Гость|13.12.2019 16:13|

Автобусы еще больше пробок создадут, так как личный транспорт вырос в несколько раз. Маршрутки надо оставить, но часть маршрутов можно на автобусы заменить. Тралики можно было бы и оставить, если бы у них была отдельная полоса, но в Пензе узкие дороги. Тралики нужны только тем, у кого совсем нет возможности на чем либо добраться и льготникам. Вообщем проблема не решаемая пока.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте