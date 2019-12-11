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Общество | В Пензе почтили память погибших в чеченской войне солдат

11.12.2019|18:38
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У «Афганских ворот» в центре внимания оказались те, кто видел смертельный блеск кинжалов жестокого противника. 25 лет назад началась так называемая первая чеченская война. В новейшей истории России это одна из самых трагических страниц. Тогда 18-летние солдаты попали в ад.

«Кто, что, чего не поделил - тогда мы еще не знали. Мы вошли в этот город, не понимая, куда мы вошли и как, не зная о том, что против нас будут вести боевые действия», - рассказал военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников.

Солдат-срочник Вячеслав Керов попал на горячий Северный Кавказ в качестве снайпера отряда спецназа «Эдельвейс». За подвиг в Грозном получил боевую медаль Суворова.

«Командир меня с моей группой выдвинул в сторону населенного дома, по рации передают: там обстрел! Мы когда туда подъехали - там уже половина мертвые, половина раненые, и я одного взял за шею, другого за ноги и тащил к бэтээру», - он.

Минута молчания и оружейные залпы в честь павших солдат - неотъемлемый атрибут памятной даты.

К памятнику погибшим на Северном Кавказе пензенцам - а их 125 человек - каждый из ветеранов боевых действий возложил цветы.

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Гость|11.12.2019 19:46|

Кто-то очень хотел независимости?! Людей жалко, которые русские были и полегли! Героям России слава, но не Кадыровым.

Имя: Гость
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