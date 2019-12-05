05.12.2019 | 18:28

«Друзья природы» - название традиционного городского конкурса, в котором принимают участие юные экологи из средних общеобразовательных учреждений Пензы.

Алена Аленкина - представитель школы № 20. В 2018 году ее команда вошла в число призеров. Девочка надеется повторить успех и в этот раз, тем более что тема загрязнения окружающей среды ей очень близка.

«Экологические проблемы - это наиболее важные проблемы современности, и важно их решать. Мне кажется, такие конкурсы помогают акцентировать внимание на них», - отметила участница конкурса.

Первый тур уже прошли школьные команды Железнодорожного района. Теперь в борьбу за путевки в финал вступили ученики из Первомайского и Ленинского. Им предстоит блеснуть знаниями на четырех станциях. Одна из них, например, называется «Почвоведение». Ребятам пришлось рыть землю, чтобы заработать заветные баллы.

Несмотря на умиротворяющую обстановку во время другого испытания, расслабиться не получилось. Орнитология - сложная наука. Определить по звуку, что за птица щебечет, непросто, признали юные экологи. Организаторы интеллектуальных состязаний постарались.

«Надо отметить, что уровень подготовки школ растет вот именно по этому конкурсу. Мы решили, что разумнее будет немножко усложнить», - пояснила заместитель директора детского (юношеского) центра «Спутник» Оксана Медведева.

Финал конкурса «Друзья природы» состоится 19 декабря. В нем примут участие лучшие команды экологов из всех четырех районов города.