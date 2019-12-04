04.12.2019 | 09:29

На личном приеме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, состоявшемся в Заречном во вторник, 3 декабря, к нему обратилась группа пенсионерок с просьбой вернуть автобусный маршрут от города до села Степановка, где расположены их дачи.

По словам горожанок, раньше автобус ходил к дачному массиву по субботам и воскресеньям, затем лишь по субботам, а потом его вообще отменили, хотя маршрут пользовался популярностью - за рейс набиралось не менее 30 пассажиров.

«Это большое количество, у людей есть потребность в таком маршруте, а раз такая потребность есть - нужно искать решение вопроса. Если для перевозчика этот маршрут невыгоден, должен дотировать муниципалитет, мы можем помочь из областного бюджета на условиях софинансирования», - рассудил Иван Белозерцев.

Он пообещал, что до начала дачного сезона вопрос с восстановлением автобусного маршрута от закрытого города до Степановки будет решен, сообщили в пресс-службе правительства региона.