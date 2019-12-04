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Общество | Зареченцам обещают восстановить дачный маршрут до Степановки

04.12.2019|09:29
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На личном приеме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, состоявшемся в Заречном во вторник, 3 декабря, к нему обратилась группа пенсионерок с просьбой вернуть автобусный маршрут от города до села Степановка, где расположены их дачи.

По словам горожанок, раньше автобус ходил к дачному массиву по субботам и воскресеньям, затем лишь по субботам, а потом его вообще отменили, хотя маршрут пользовался популярностью - за рейс набиралось не менее 30 пассажиров.

«Это большое количество, у людей есть потребность в таком маршруте, а раз такая потребность есть - нужно искать решение вопроса. Если для перевозчика этот маршрут невыгоден, должен дотировать муниципалитет, мы можем помочь из областного бюджета на условиях софинансирования», - рассудил Иван Белозерцев.

Он пообещал, что до начала дачного сезона вопрос с восстановлением автобусного маршрута от закрытого города до Степановки будет решен, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Гость|04.12.2019 09:51|

зачем нам новости про этот лосятник и их дачи?

Гость|04.12.2019 09:52|

penzainform.ru писал(a):

Он пообещал, что до начала дачного сезона вопрос с восстановлением автобусного маршрута от закрытого города до Степановки будет решен
а белые речные трамвайчики будут? Ведь тоже обещал!

Гость|04.12.2019 10:05|

Пока мост закрыт думаю вообще никаких рейсов дачных не будет!!! На степановку просят...до ближайших то дач не будет маршрутов ,пока Монтажку не откроют!

Имя: Гость
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