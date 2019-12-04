04.12.2019 | 08:31

В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, в Каменке прошла акция «75 шагов навстречу 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Кадеты Следственного комитета Российской Федерации - учащиеся 6-го класса местной школы № 8 - почтили память погибших воинов.

«Во время Великой Отечественной войны под Каменкой находился 10-й запасной авиационный полк, в котором для фронта готовили летчиков. Также в Каменке находился эвакогоспиталь. Погибшие солдаты захоронены в братской могиле, на плите перечислены их фамилии и имена. В нескольких метрах находится могила летчика 10-го авиационного полка, имя которого до сих остается неизвестным», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Школьники возложили цветы на братской могилу и захоронение неизвестного летчика.

Кроме того, в преддверии памятной даты кадетский класс принял участие в конкурсе рисунков «Они сражались за Родину!», который организовало региональное СУ СКР.

Его победителем стал Иван Кирюхин, второе место заняла Анастасия Нагдасева, третье - Данила Вербин.

«Несколько работ признаны лучшими в номинациях «Слезы войны», «Женское лицо войны», «Оригинальность художественного замысла», «Техническое качество выполнения работы». Всем участникам конкурса рисунков вручены дипломы и сладкие призы», - добавила Татьяна Махницкая.