04.12.2019 | 09:10

В Пензе прошел круглый стол в честь юбилея работы банка «Россия», на котором его представители рассказали об основных достижениях финансовой организации и планах на будущее.

«Банк «Россия» входит в число 12 крупнейших отечественных банков. Наше главное преимущество - доверие крупнейших компаний и предприятий, образующих основу отечественной инфраструктуры, промышленности и науки», - отметил заместитель председателя правления банка Александр Шаленков.

«Мы активно участвуем в жизни Пензенской области: финансируем деятельность ведущих организаций региона, поддерживаем различные общественно значимые проекты - такие, как развитие детского спорта», - рассказала управляющая Пензенским офисом АБ «Россия» Ольга Пыжикова.

Среди клиентов банка «Россия» в Пензе - компании, входящие в состав госкорпораций и холдингов федерального уровня: «Газпром МРГ Пенза», «Газпром газораспределение Пенза», «Пензтяжпромарматура», «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», «Научно-исследовательский институт физических измерений», ПО «Старт» им. М. В. Проценко.

Также банк предоставляет продукты и услуги и частным клиентам. Жителям Пензенской области предлагается весь спектр банковских услуг для физических лиц - от кредитов и депозитов до платежных карт. Самым популярным видом кредитования для Пензенского офиса АБ «Россия» стала ипотека. Значительно увеличилось и число вкладчиков, поскольку жители региона доверяют надежному и профессиональному банку.

Банк «Россия» одним из первых принял участие в выпуске карт платежной системы «Мир», которые получили широкое распространение в Пензе. Новая система бесконтактных платежей позволяет с их помощью быстрее и удобнее расплачиваться за товары и услуги.

«В нашем банке также действуют специальные программы для различных социальных групп, обеспечивающие развитие национальной инфраструктуры, в том числе и в Пензе. Это программы потребительского и ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, военная ипотека, рефинансирование потребительских и ипотечных кредитов, а также кредитные карты на выгодных условиях», - подчеркнула Ольга Пыжикова.

Участники круглого стола отметили, что банк «Россия» прилагает все возможные усилия, чтобы сделать жизнь пензенцев комфортнее и лучше, и пригласили посетить операционный офис для знакомства с продуктами и услугами.

Пензенский офис АБ «Россия» расположен по адресу: г. Пенза, ул. Славы, д. 5. Тел. (8412) 52-49-00. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 328 от 01.09.2016.