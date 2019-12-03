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Общество | Метеорологи советуют пензенцам следить за погодой

03.12.2019|17:15
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На 40% территории России температура в декабре будет выше нормы, в том числе и в Приволжским федеральном округе. Об этом сообщает Гидрометцентр страны.

Пензенские синоптики долгосрочных прогнозов не делают, но и без того понятно: только что начавшаяся зима в городе быстро сдает свои позиции - на дорогах уже слякоть. В ближайшие дни погода будет очень капризной.

«Снежный покров, который сейчас, - люди радуются, столько ждали его, пусть он небольшой, - скорее всего растает на этой неделе, так что он порадует недолго», - сообщила начальник отдела прогнозов Пензенского ЦГМС Светлана Иванкова.

Об аномалии метеорологи не говорят, но советуют следить за погодой. В ближайшие дни в Пензе ожидается гололед. Обращать внимание на термометры следует и садоводам - в ноябре почва серьезно промерзала, что может сказаться на состоянии растений. Если в ближайшие дни снег полностью исчезнет, все станет еще хуже.

«Мы переживаем по этому поводу. Тоже слышали, что теплый декабрь, и даже не так страшно, что теплый, если знать, что равномерно будет теплый. Пусть растает снег, он со временем ляжет, но если будут перепады, как обещают синоптики, от плюсов к большим минусам - это не очень хорошо для растений», - пояснила директор ботанического сада Марина Ростовцева.

Пензенский специалист озвучила другие прогнозы Гидрометцентра России.

«У нас декабрь ожидается теплее обычного (на 0,6 градуса всего лишь), но небогатым на осадки - так, 73% от месячной нормы», - отметила Светлана Иванкова.

Если все сбудется, в начале зимы снежными фигурами и ледяными горками пензенцы смогут любоваться только на архивных кадрах из 90-х годов. Хотя горожанам уже не привыкать: в 2018-м даже в новогоднюю ночь граждане плясали на абсолютно бесснежной площади Ленина.

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