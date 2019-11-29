29.11.2019 | 15:02

Жителей Заречного просят выбрать оптимальное время отправления пригородного поезда Пенза-I - Селикса с платформы 720-й км в сторону Пензы и обратно. На преодоление этого расстояния у электрички уходит 17 минут.

Сейчас электричка, которую запустили с 1 ноября, отправляется в 7:55. Вечером она трогается с Пензы-I в сторону Заречного в 17:35. Теперь зареченцам предложили выбрать наиболее удобное, на их взгляд, время отправления поезда. Проголосовать можно на сайте «Город Z».

В качестве вариантов отправления с платформы 720-й км предлагается время 7:15, 7:30, 7:40, 7:55, 8:15 и 8:30. Для отправления из Пензы вечернего поезда можно выбрать 17:35, 17:50, 18:10 и 18:30.

Пока по итогам голосования лидируют отправление из Заречного в 7:15, из Пензы - в 18:30. Как заверили в пресс-службе администрации Заречного, городские власти готовы провести переговоры с руководством железнодорожной компании.

«Напоминаем, что продолжает перевозить пассажиров и электричка Кузнецк - Пенза-I. Со станции 720-й км она уходит в Пензу в 7:02, а вечером из Пензы идет в 20:19. Ее расписание поменять невозможно», - добавили в мэрии.