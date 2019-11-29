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Общество | Зареченцам предлагают выбрать время отправления новой электрички

29.11.2019|15:02
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Жителей Заречного просят выбрать оптимальное время отправления пригородного поезда Пенза-I - Селикса с платформы 720-й км в сторону Пензы и обратно. На преодоление этого расстояния у электрички уходит 17 минут.

Сейчас электричка, которую запустили с 1 ноября, отправляется в 7:55. Вечером она трогается с Пензы-I в сторону Заречного в 17:35. Теперь зареченцам предложили выбрать наиболее удобное, на их взгляд, время отправления поезда. Проголосовать можно на сайте «Город Z».

В качестве вариантов отправления с платформы 720-й км предлагается время 7:15, 7:30, 7:40, 7:55, 8:15 и 8:30. Для отправления из Пензы вечернего поезда можно выбрать 17:35, 17:50, 18:10 и 18:30.

Пока по итогам голосования лидируют отправление из Заречного в 7:15, из Пензы - в 18:30. Как заверили в пресс-службе администрации Заречного, городские власти готовы провести переговоры с руководством железнодорожной компании.

«Напоминаем, что продолжает перевозить пассажиров и электричка Кузнецк - Пенза-I. Со станции 720-й км она уходит в Пензу в 7:02, а вечером из Пензы идет в 20:19. Ее расписание поменять невозможно», - добавили в мэрии.

Источник — gorodz.info
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Гость|29.11.2019 15:24|

про пенсию спросили бы

Гость|29.11.2019 15:25|

penzainform.ru писал(a):

Пока по итогам голосования лидируют отправление из Заречного в 7:15,
penzainform.ru писал(a):
продолжает перевозить пассажиров и электричка Кузнецк - Пенза-1. Со станции 720-й км она уходит в Пензу в 7:02,
Ну и зачем нужна еще одна электричка всего через 13 минут после первой? Где логика?

Гость|29.11.2019 15:26|

Гость писал(a):

про пенсию спросили бы
Лучше не спрашивать. А то по итогам голосования почему-то окажется в лидерах пенсия вдвое меньше существующей.

Гость|29.11.2019 15:28|

Ну и зачем нужна еще одна электричка всего через 13 минут после первой? Где логика?

Выборы скоро, потом тебе на помнят, что думают и хлопочат об удобстве, чтобы ты побольше поспал и вернулся в свой лосятник.

Имя: Гость
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