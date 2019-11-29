29.11.2019 | 18:47

Что важнее для укрепления обороноспособности страны, эффективное оружие или боевой дух армии? Современные ракетно-зенитные установки или моральное состояние личного состава? Этим вопросам была посвящена Вторая международная научно-практическая конференция «Драгомировские образовательные чтения», которая проходила на базе Пензенского артиллерийского инженерного института.

Этого легендарного человека в российской армии считают первым замполитом.

«Михаил Иванович Драгомиров - генерал и фронтовик, выдающийся военный, теоретик Российской империи второй половины XIX века. Выдающийся педагог - в 1878 году возглавил академию генерального штаба», - сообщил начальник ПАИИ Александр Цаплюк.

Главная тема конференции - военно-политическая работа в Вооруженных Силах Российской Федерации. В современной обстановке очень важно решать проблемы армейской дисциплины, сплочения воинских коллективов, психологической работы с личным составом подразделений.

«Сейчас очень много фейков поступает, которые пытаются очернить вооруженные силы, которые действительно выполняют свой патриотический и интернациональный долг по защите тех государств, тех стран, которые не могут себя защитить, в частности Сирийская Арабская Республика», - рассказал зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин ПАИИ Валерий Жешко.

Кроме курсантов и офицеров военного вуза в конференции приняли участие политики, ученые, священнослужители.