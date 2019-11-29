29.11.2019 | 17:38

На сцену вышел ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии из Нижнего Новгорода. В зале собрались их коллеги, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Пензенской области и Заречного.

«Концерт коллектива посвящен празднованию 250-летия со дня рождения первого командующего внутренней стражи России генерала Комаровского», - сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Дмитрий Осипов.

Ансамбль был создан в 1996 году, с тех пор коллектив не раз становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

«Наверное, у нас самый многонациональный округ войск, и в нашем репертуаре много произведений, которые связаны с нашими народами: Чувашия, Татарстан, ну и, конечно, Пермский край. Все эти моменты мы подчеркиваем и выставляем напоказ зрителю», - пояснил начальник ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии Алексей Косых.

«Мероприятия подобного рода очень положительно сказываются на выполнении обязанностей сотрудниками, военнослужащими Росгвардии. Они поднимают дух сотрудников, обеспечивают их морально-психологическое состояние, позволяют им расслабиться, насладиться культурой», - рассказал Дмитрий Осипов.