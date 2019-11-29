29.11.2019 | 16:59

Город Спутник – микрорайон добрых людей. В этом убеждены сотни его жителей, а теперь еще и ведущий программы «Контроль качества» Виталий Добров.

Он посетил «Добрый шкаф Города Спутника», пообщался с сотрудниками и гостями этого очень доброго места и даже принял участие в мастер-классе под руководством юной наставницы.

«Добрый шкаф Города Спутника», открытый при поддержке компании «Термодом», создали, чтобы семьи могли обменять детские вещи, которые уже малы, на необходимые сейчас. Там всегда рады гостям. Проект объединил множество людей.

В ролике запечатлено, как ведущий легко и с юмором знакомится с этим островком доброты и взаимовыручки, его историей и правилами.