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Общество | Пензенские поисковики вновь проведут акцию «Судьба солдата»

28.11.2019|10:24
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В воскресенье, 1 декабря, в молодежном центре «Юность» (Пенза, ул. Литвинова, 21а) начнет работать общественная приемная «Судьба солдата». Ее откроют представители регионального отделения Поискового движения России.

С 13:00 до 17:00 все желающие смогут узнать о судьбе своих родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Поисковики окажут консультативную помощь по работе с информационными интернет-ресурсами и оформлению запросов в государственные архивы Российской Федерации.

Пензенские поисковики не в первый раз проводят акцию «Судьба солдата». Так, в 2018 году общественная приемная работала 9 мая (в День Победы), 22 июня (в День памяти и скорби) и 29 ноября. При проведении последней акции поисковики приняли 58 заявок на уточнение информации о судьбе солдат.

Акция приурочена ко Дню неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря.

«Во время акции поисковики продемонстрируют передвижную тематическую выставку экспонатов, привезенных с мест сражений пензенских стрелковых дивизий», - сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Источник — фото предоставлено Ларисой Казаковой
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