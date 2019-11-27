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Общество | Мокшанское предприятие задолжало работникам более 200 тыс. руб.

27.11.2019|09:15
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Вмешательство прокурора Мокшанского района позволило сотрудникам предприятия получить зарплату.

По словам старшего помощника прокурора Пензенской области Светланы Артамоновой, нарушение трудового законодательства было выявлено в деятельности ООО «Областное дорожное предприятие № 3».

При проверке выяснилось, что организация не выдала 20 работникам зарплату за июль 2019 года. Общая сумма задолженности составила 224 688 рублей.

«С целью восстановления нарушенных прав граждан прокурор района направил в суд 20 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены», - уточнила Светлана Артамонова.

В результате долг перед сотрудниками был полностью погашен, а директор ООО «ОДП № 3» оштрафован на 20 тыс. рублей.

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