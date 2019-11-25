25.11.2019 | 16:08

Поверхность пензенских водоемов остекленела. Сквозь первый лед можно рассмотреть дно озера, а заодно и определить примерную толщину замерзшей глади. На прудах, которые образует ручей Стремянный, текущий из Арбекова, толщина кристаллизованной жидкости примерно 10 сантиметров. Рыболовы смело выходят на небольшие озера.

«Безопасно здесь, конечно. Это на море - вчера мы ездили, на море местами волна гуляет, местами стоит лед», - рассказал рыболов Петр.

Однако опасность сохраняется везде. Под замерзшей водой могут образовываться пустоты, покрывшиеся ледком полыньи порой таят скрытую угрозу. Туда, где есть течение, тоже лучше не ходить.

«Когда оттаивает, плюсовая температура, с этой стороны оттаивает - и они сюда идут, в эту сторону. И вот здесь тонут. Уже второго вынимаем, но они идут», - сообщил дачник.

Опытные рыболовы говорят, что в одиночестве садиться перед лункой нельзя.

«Вдруг что - искать веревку, подручные материалы и тащить, помогать, подползать к промоине, или руку, или шарф, или штаны, ремень... Помогать надо, конечно», - отметил рыболов Александр.

В общем, без знания техники безопасности на лед выходить не рекомендуется, говорят рыболовы. Нужно быть во всеоружии.

«Пенопласт привязываем, вот он (товарищ) идет впереди меня метров на 20, я сзади. Веревки привязываем: у него на поясе веревка, у меня. По перволедью обязательно надо пешню, чтобы проверить толщину наледи. Если с первого раза пробил лед, значит, дальше не ходи уже», - пояснил пенсионер.

А вот новичок в зимней ловле Анатолий к словам опытных рыболовов относится с недоверием.

«Я их не слушаю. Я слушаю по телевизору что говорят: нельзя выходить на неокрепший лед!» - поделился мужчина.