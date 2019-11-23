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Общество | В Пензе по ул. Зеленый Овраг прошел противопожарный рейд

23.11.2019|18:29
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С наступлением холодов мужчины в форменной одежде регулярно наведываются в частный сектор. Минимум раз в неделю они отправляются в противопожарный рейд. На улице Зеленый Овраг местным жителям напомнили о том, как правильно и безопасно обогревать дома.

Проверяющие раздали пензенцам памятки, где в доступной форме написано об основных требованиях пожарной безопасности.

Нина Степановна Фомкина встретила членов рабочей группы на улице, побеседовав, пригласила специалистов к себе в гости, чтобы показать, как она повышает градус в помещении.

«Подношу спичку, бумажку зажгу, раз туда - и горит», - рассказала пенсионерка.

Увиденным офицеры остались довольны, бабушку похвалили. Но так бывает далеко не всегда.

«Если вдруг выявлено нарушение, непосредственно устраняется. В принципе никакие меры, за исключением разъяснения требований пожарной безопасности, не применяются. В случае если выявлены какие-то серьезные нарушения, лицо, допустившее нарушение, привлекается к административной ответственности, в том числе в виде штрафа», - сообщил зам. начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Столяров.

Впрочем, подобных случаев немного, пензенцы стараются быстро все исправить, берегут свои дома и жизни.

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penzainform.ru|23.11.2019 19:21|

С наступлением холодов мужчины в форменной одежде регулярно наведываются в частный сектор. Минимум раз в неделю они отправляются в противопожарный рейд. На улице Зеленый Овраг местным жителям напомнили о том, как правильно и безопасно обогревать дома.

{PHOTO:2}

Проверяющие раздали пензенцам памятки, где в доступной форме написано об основных требованиях пожарной безопасности.

{PHOTO:3}

Нина Степановна Фомкина встретила членов рабочей группы на улице, побеседовав, пригласила специалистов к себе в гости, чтобы показать, как она повышает градус в помещении.

{PHOTO:4}

«Подношу спичку, бумажку зажгу, раз туда - и горит», - рассказала пенсионерка.

Увиденным офицеры остались довольны, бабушку похвалили. Но так бывает далеко не всегда.

{PHOTO:5}

«Если вдруг выявлено нарушение, непосредственно устраняется. В принципе никакие меры, за исключением разъяснения требований пожарной безопасности, не применяются. В случае если выявлены какие-то серьезные нарушения, лицо, допустившее нарушение, привлекается к административной ответственности, в том числе в виде штрафа», - сообщил зам. начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Столяров.

Впрочем, подобных случаев немного, пензенцы стараются быстро все исправить, берегут свои дома и жизни.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|23.11.2019 19:31|

Че на Монтажке опять горит который день? Дым на пол горизонта. Нефтебаза чтоль?

Гость|23.11.2019 19:52|

Дали же название улице! Как корабль назовёшь так он и поплывёт

Имя: Гость
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