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Общество | На учениях в Нижнем Ломове обезвредили условных террористов

22.11.2019|09:17
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В четверг, 21 ноября, в Пензенской области прошли антитеррористические учения «Метель-2019». Местом для тренировки спецслужб был выбран Нижний Ломов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

По сценарию условные террористы напали на отдел полиции, захватили в заложники работников ФОК «Черемушки», заминировали объекты жизнеобеспечения в Нижнем Ломове и попытались устроить теракт с использованием отравляющих веществ.

Подразделения всех экстренных служб по тревоге прибыли на место происшествия. Персонал ФОКа эвакуировали, условных террористов обнаружили.

Кроме того, участники учений оказали первую помощь пострадавшим, ликвидировали условные возгорания, провели переговоры с преступниками, обезвредили самодельные взрывные устройства и оказали противодействие нестандартной тактике террористов (по сценарию они использовали грузовой автомобиль для тарана людей).

Также было предотвращено химическое заражение местности хлором.

После завершения учений руководитель оперативного штаба подвел их итоги.

«Выработаны меры по дальнейшему повышению качества проведения антитеррористических мероприятий», - уточнили в УФСБ.

Источник — Фото пресс-службы УФСБ России по Пензенской области
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Гость|22.11.2019 09:23|

пора учиться условные прорывы труб ликвидировать.

Хотя какие условные, в городе КАЖДЫЙ ДЕНЬ реальные прорывы.

Гость|22.11.2019 09:29|

Судя по фото, условные террористы заседали в библиотеках и в интернете. Очкарики и хипстеры, видимо. Так им и надо.

Гость|22.11.2019 09:30|

Американцев играли в библиотеке.

Гость|22.11.2019 09:33|

Сёдня "Скоропослушнице" память(храмовая икона в домовой церкви в патриаршей резиденции в Переделкино).Перед ней молятьтьсся в т.ч. и для рожденияя 3дорового потомства.а в три часа ночи=действительно=какая библиотека?

Имя: Гость
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