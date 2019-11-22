22.11.2019 | 09:17

В четверг, 21 ноября, в Пензенской области прошли антитеррористические учения «Метель-2019». Местом для тренировки спецслужб был выбран Нижний Ломов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

По сценарию условные террористы напали на отдел полиции, захватили в заложники работников ФОК «Черемушки», заминировали объекты жизнеобеспечения в Нижнем Ломове и попытались устроить теракт с использованием отравляющих веществ.

Подразделения всех экстренных служб по тревоге прибыли на место происшествия. Персонал ФОКа эвакуировали, условных террористов обнаружили.

Кроме того, участники учений оказали первую помощь пострадавшим, ликвидировали условные возгорания, провели переговоры с преступниками, обезвредили самодельные взрывные устройства и оказали противодействие нестандартной тактике террористов (по сценарию они использовали грузовой автомобиль для тарана людей).

Также было предотвращено химическое заражение местности хлором.

После завершения учений руководитель оперативного штаба подвел их итоги.

«Выработаны меры по дальнейшему повышению качества проведения антитеррористических мероприятий», - уточнили в УФСБ.