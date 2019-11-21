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Общество | Житель Пензы стал должником из-за неудачных цирковых гастролей

21.11.2019|08:37
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В Пензе привлечен к административной ответственности местный житель, уклонявшийся от уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына.

Как рассказали в региональном управлении ФССП РФ, мужчина с 2015 года должен был ежемесячно перечислять 5 600 рублей, но пропал. В результате сумма долга перед ребенком достигла 293 тысяч рублей. Неплательщика объявили в розыск.

«Должник был задержан и доставлен к судебному приставу-исполнителю. В ходе беседы выяснилось, что он все это время гастролировал с цирком по территории Российской Федерации, но гастроли оказались неудачными, и денег ему не заплатили», - добавили в управлении.

В результате в отношении должника составили административный протокол. Рассмотрев материалы, суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Если мужчина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уголовная ответственность и до одного года лишения свободы.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|21.11.2019 09:13|

Циркач на зоне? Фокусников всегда не хватпет.

Гость|21.11.2019 09:16|

ОСТОРОЖНО! Звонки на 8-809 платные! Каждая минута разговора обойдется в 115 рублей. Номера, начинающиеся с 8-809, арендуют мошенники, которые якобы предлагают работу. Работу вы не получите, а деньги потеряете!

Гость|21.11.2019 10:10|

Вот клоун... гастроли у него неудачные.

Имя: Гость
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