21.11.2019 | 08:37

В Пензе привлечен к административной ответственности местный житель, уклонявшийся от уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына.

Как рассказали в региональном управлении ФССП РФ, мужчина с 2015 года должен был ежемесячно перечислять 5 600 рублей, но пропал. В результате сумма долга перед ребенком достигла 293 тысяч рублей. Неплательщика объявили в розыск.

«Должник был задержан и доставлен к судебному приставу-исполнителю. В ходе беседы выяснилось, что он все это время гастролировал с цирком по территории Российской Федерации, но гастроли оказались неудачными, и денег ему не заплатили», - добавили в управлении.

В результате в отношении должника составили административный протокол. Рассмотрев материалы, суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Если мужчина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уголовная ответственность и до одного года лишения свободы.