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Общество | В Пензе состоялся финальный этап конкурса «Сердце отдаю детям»

21.11.2019|19:14
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Этот тур оказался решающим, но не завершающим. Настало время финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - импровизированного конкурса. По его итогам в каждой из восьми номинаций выбрали лучшего. Объявляли счастливчиков.

За своих и чужих педагоги из разных городов страны радовались как дети.

В социально-педагогической номинации победил Павел Немков из Заречного.

«Безумно приятно оказаться в числе восьми лучших и безумно большая ответственность. Голова кругом, очень круто. Надеюсь, что дальше все успешно сложится», - отметил он.

После церемонии объявления победителей великолепная восьмерка приступила к элитному конкурсному испытанию под названием «Педагогическое многоборье», это тестирование с последующей публичной презентацией. Для остальных отдавших сердца детям провели методический семинар.

«В этом году методический уровень подготовки занятий и сами участники гораздо выше всех предыдущих лет. Это отметили все члены жюри, что очень отрадно», - пояснила председатель жюри конкурса Оксана Гончарова.

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Гость|21.11.2019 19:38|

penzainform.ru писал(a):

«Сердце отдаю детям»
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ОПЯТЬ НЕПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ,ЗАБЫЛИ ОКОНЧАНИЕ:"СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ,НЕДОРОГО!"

ВСЕ ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ И КРУЖКАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМИ.

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