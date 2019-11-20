Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|16:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.10  |  $  64.17

Общество | В Пензенской области девочки рождаются реже, чем мальчики

20.11.2019|15:19
Печать

В Пензенской области мальчиков рождается больше, чем девочек. Такая статистика сохраняется уже на протяжении нескольких лет.

В регионе с 2008 года по настоящее время доля детей в возрасте от 0 до 15 лет в общей численности населения выросла с 14 до 16%. В 2018 году количество юных жителей области составило 212,2 тысячи человек. 108,5 тысячи (51,4%) из них – это мальчики, а 102,7 (48,6%) – девочки.

«В 2018 году мальчиков родилось 5 833 человека, что на 199 больше, чем девочек. Так что слова старой песни «на десять девчонок по статистике девять ребят» сегодня для области не актуальны», - рассказала начальник начальник отдела статистики и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

В 2018 году в Пензенской области впервые стали мамами 4 567 женщин. Возраст большинства из них составил 20-29 лет, это 70,2% от общего количества рожениц. Второй ребенок появился у 4 852 жительниц региона, а третий – у 1 422. 360 мам родили четвертого ребенка, а 265 – пятого.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|20.11.2019 15:28|

К войне.! Бог всё регулирует.

Гость|20.11.2019 15:39|

Гость писал(a):

Гость|20.11.2019 15:28|

К войне.! Бог всё регулирует.

типун тебе на язык

Гость|20.11.2019 15:50|

Типун от бога,аль от тибя?

Гость|20.11.2019 15:57|

Всегда мальчиков рождается больше, чем девочек, но мальчики больше подвержены болезням. Поэтому к 20 годам так и получается на 10 девчонок 9 ребят

Гость|20.11.2019 16:01|

Вот девки живучи каки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!