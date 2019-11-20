20.11.2019 | 15:19

В Пензенской области мальчиков рождается больше, чем девочек. Такая статистика сохраняется уже на протяжении нескольких лет.

В регионе с 2008 года по настоящее время доля детей в возрасте от 0 до 15 лет в общей численности населения выросла с 14 до 16%. В 2018 году количество юных жителей области составило 212,2 тысячи человек. 108,5 тысячи (51,4%) из них – это мальчики, а 102,7 (48,6%) – девочки.

«В 2018 году мальчиков родилось 5 833 человека, что на 199 больше, чем девочек. Так что слова старой песни «на десять девчонок по статистике девять ребят» сегодня для области не актуальны», - рассказала начальник начальник отдела статистики и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

В 2018 году в Пензенской области впервые стали мамами 4 567 женщин. Возраст большинства из них составил 20-29 лет, это 70,2% от общего количества рожениц. Второй ребенок появился у 4 852 жительниц региона, а третий – у 1 422. 360 мам родили четвертого ребенка, а 265 – пятого.