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Общество | В Пензе жителям малоэтажек вновь компенсируют расходы на отопление

20.11.2019|14:50
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Жителям пензенских малоэтажных домов вновь планируется компенсировать расходы на отопление. Об этом шла речь на заседании комиссии городской думы в среду, 20 ноября.

Как доложил заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев, в городе насчитывается 238 одно- и двухэтажных многоквартирных домов с централизованным отоплением. Они получают теплоэнергию по тарифам выше среднего, который в II полугодии 2019-го и I полугодии 2020-го составляет 1 772,5 руб./Гкал.

Некоторые из домов уже признаны аварийными и в перспективе подлежат расселению. В большинстве из них не имеется приборов учета теплоэнергии. Расчеты с поставщиками производятся исходя из норматива потребления, который для таких строений самый высокий. В зависимости от площади квартиры плата доходит до 5 тысяч рублей в месяц.

С 2017 года для жителей этих домов предусмотрена компенсация расходов на отопление из бюджета Пензы. Так, в отопительный период 2017-2018 гг. выплаты получили 691 человек на общую сумму 2 млн 357 тыс. 253 рубля, в сезон 2018/19 - 673 пензенца на 2 млн 465 тыс. 419 рублей.

Теперь планируется вновь ввести данную меру социальной поддержки на отопительный период 2019/20. Размер компенсации по-прежнему составит 20% от начислений за отопление. Предполагается, что общая сумма выплат составит 5 млн 891 тыс. 974 рубля.

Окончательное решение депутаты должны принять на ближайшей сессии Пензенской городской думы.

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