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Общество | Специалисты приехали помочь пензенским стартаперам

20.11.2019|17:50
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Большое образовательное мероприятие для молодых ученых, инноваторов и команд, реализующих собственные стартап-проекты, организовали на базе технопарка «Яблочков».

В качестве спикеров акселерационной программы в Пензу пригласили представителей компании, которая на федеральном уровне объединила действующих предпринимателей, имеющих опыт работы с ведущими российскими и международными венчурными фондами, институтами развития, корпорациями.

В течение трех дней специалисты намерены оказывать помощь и передавать свои навыки инициативным молодым людям.

«Мы будем развивать их компетенции, чтобы они могли лучше коммерциализировать свои изобретения, кто-то - разработки менее тяжелые, чтобы они понимали, как привлекать венчурные деньги в свой стартап, чтобы их стартап взлетал быстрее», - сообщил спикер образовательной программы Аркадий Селезнев.

Основная задача таких мероприятий - максимально быстрое развитие бизнес-проектов. Спикеры делятся не только своими знаниями и готовыми наработками, но и дают возможность наладить деловые связи с корпорациями федерального и международного уровня.

«Меня сейчас интересуют только очень крупные компании, которые понимают цели вложений в большие проекты и понимают отклик от данного проекта для них, финансовый в первую очередь», - пояснил участник образовательной программы Павел Чеканников.

При поддержке экспертов участники программы узнают многое о бизнес-моделях, научатся создавать презентации, исследовать целевую аудиторию, пройдут тестирование, практикумы по продажам и привлечению клиентов.

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Гость|20.11.2019 18:36|

А старпёрам помогать будут?

Гость|20.11.2019 18:46|

Блин, а я сначала тоже так прочитала))))

Гость|20.11.2019 18:48|

В жёлтом, мы с ним раньше кололись

Имя: Гость
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