19.11.2019 | 08:25

В Пензенской области изъята очередная партия санкционных продуктов. Автомобили, перевозившие товар, были остановлены мобильной группой Саратовской таможни.

«В результате таможенного досмотра в грузовых отсеках двух автомобилей было выявлено 3 768 кг груш. В товаросопроводительных документах перевозчиков было указано, что страны происхождения фруктов - Сербия, Молдавия. Однако было установлено, что фрукты произведены в Бельгии», - рассказали в пресс-службе Саратовской таможни.

В грузовом отсеке третьего грузовика проверяющие нашли 4 229 кг груш из Польши. В документах сведения о них отсутствовали.

Таким образом, общий вес обнаруженных санкционных фруктов превысил 8 тонн. Продукцию изъяли и передали в межрегиональное управление Россельхознадзора для утилизации.

«Всего с начала этого года саратовские таможенники выявили почти 55 тонн санкционной продукции», - резюмировали в пресс-службе ведомства.

Так, в конце сентября на свалке в Чемодановке были уничтожены 7 тонн груш из Евросоюза.