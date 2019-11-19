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Общество | В Пензенской области вновь изъяли груши из Евросоюза

19.11.2019|08:25
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В Пензенской области изъята очередная партия санкционных продуктов. Автомобили, перевозившие товар, были остановлены мобильной группой Саратовской таможни.

«В результате таможенного досмотра в грузовых отсеках двух автомобилей было выявлено 3 768 кг груш. В товаросопроводительных документах перевозчиков было указано, что страны происхождения фруктов - Сербия, Молдавия. Однако было установлено, что фрукты произведены в Бельгии», - рассказали в пресс-службе Саратовской таможни.

В грузовом отсеке третьего грузовика проверяющие нашли 4 229 кг груш из Польши. В документах сведения о них отсутствовали.

Таким образом, общий вес обнаруженных санкционных фруктов превысил 8 тонн. Продукцию изъяли и передали в межрегиональное управление Россельхознадзора для утилизации.

«Всего с начала этого года саратовские таможенники выявили почти 55 тонн санкционной продукции», - резюмировали в пресс-службе ведомства.

Так, в конце сентября на свалке в Чемодановке были уничтожены 7 тонн груш из Евросоюза.

Источник — Фото пресс-службы Саратовской таможни
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Гость|19.11.2019 08:38|

Можно принять какое-то постановление,что бы санкционку отдавать на корм скоту в зоопарк?

Гость|19.11.2019 08:44|

отдайте хохлам крым

Гость|19.11.2019 09:07|

А передать груши в детдома и дома ветеранов капиталистическая сущность не позволяет?

Гость|19.11.2019 09:22|

Грушатрафик через буртасию , как наркотрафик.

Грушиного барона ещё не поймали?

Имя: Гость
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