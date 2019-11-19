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Общество | Победитель конкурса «Сердце отдаю детям» станет известен 21 ноября

19.11.2019|18:56
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Стартовала конкурсная программа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования. 69 педагогов со всей страны приступили к демонстрации своих умений в восьми номинациях. Одна из них физкультурно-спортивная.

«10 участников из городов России - Оренбург, Набережные Челны, Пенза, Москва. Каждый конкурсант представлен в своем виде спорта: шахматы, кекусинкай, тхэквондо, спортивная гимнастика, волейбол», - сообщила директор физкультурно-спортивной номинации конкурса Светлана Макарова.

Еще одна номинация - социально¬-педагогическая. В ней тоже 10 участников.

«Это и журналисты, и руководители лидерских клубов, ребята, которые на сегодняшний день внесли особенную струю в конкурс, потом что они молоды и энергичны, разноплановы и креативны», - пояснила директор социально¬-педагогической номинации конкурса Лариса Преснякова.

Педагог дополнительного образования Ирина Маньшина приехала на конкурс в Пензу из Волгограда.

«Я показывала открытое занятие для ребят 15-летнего возраста этой гимназии. С ними мы занимаемся по теме «Как организовать свое время». Я думаю, что это очень важно на сегодняшний день и актуально. Познакомимся с таким понятием, как тайм-менеджмент, и поработаем в нескольких программах, научу ребят планировать свое время», - поделилась она.

Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» станет известен через два дня.

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