18.11.2019 | 11:31

В понедельник, 18 ноября, на планерке в региональном правительстве обсудили изменения в новогоднем украшении Пензы в этом году по сравнению с прошлым.

«Будет по-другому оформлена площадь Ленина, появятся деревянные горки. Изменится оформление улицы Московской: добавятся световые конструкции, будет несколько фотозон», - рассказал мэр города Андрей Лузгин.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, каждый год в убранство областного центра необходимо вносить новые детали, устанавливать дополнительные арт-объекты, особенно в местах массового пребывания людей.

«Нужно создать людям новогоднее настроение, особенно постараться для детей. Мы прибавляем каждый год, но сказать, что я доволен, не могу», - заявил глава региона.

По его мнению, нужно направить в Москву молодых дизайнеров, чтобы они посмотрели, как с этой задачей справляются в столице, «зафотографировали» идеи и применили их в Пензе.

«Леонид Владимирович Иоффе, съездите. Я понимаю, что это не ваше направление деятельности, вы главный архитектор. Я вас постоянно подпрягаю к этой работе, потому что в городе пробуксовывают. Посмотрите, как оформить Западную Поляну, Юбилейную площадь. Понятно, что на это нужны деньги. Ищите, находите решения, договаривайтесь с бизнесом. Подумайте с Андреем Вячеславовичем (Лузгиным. - Прим. ред.) дня два-три, вместе зайдете и доложите новые предложения», - заключил Иван Белозерцев.