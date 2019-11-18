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Общество | Стало известно, что изменится в новогоднем оформлении Пензы

18.11.2019|11:31
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В понедельник, 18 ноября, на планерке в региональном правительстве обсудили изменения в новогоднем украшении Пензы в этом году по сравнению с прошлым.

«Будет по-другому оформлена площадь Ленина, появятся деревянные горки. Изменится оформление улицы Московской: добавятся световые конструкции, будет несколько фотозон», - рассказал мэр города Андрей Лузгин.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, каждый год в убранство областного центра необходимо вносить новые детали, устанавливать дополнительные арт-объекты, особенно в местах массового пребывания людей.

«Нужно создать людям новогоднее настроение, особенно постараться для детей. Мы прибавляем каждый год, но сказать, что я доволен, не могу», - заявил глава региона.

По его мнению, нужно направить в Москву молодых дизайнеров, чтобы они посмотрели, как с этой задачей справляются в столице, «зафотографировали» идеи и применили их в Пензе.

«Леонид Владимирович Иоффе, съездите. Я понимаю, что это не ваше направление деятельности, вы главный архитектор. Я вас постоянно подпрягаю к этой работе, потому что в городе пробуксовывают. Посмотрите, как оформить Западную Поляну, Юбилейную площадь. Понятно, что на это нужны деньги. Ищите, находите решения, договаривайтесь с бизнесом. Подумайте с Андреем Вячеславовичем (Лузгиным. - Прим. ред.) дня два-три, вместе зайдете и доложите новые предложения», - заключил Иван Белозерцев.

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Гость|18.11.2019 11:44|

и тут ивана понесло

Гость|18.11.2019 11:45|

понедельнег не заставил себя ждать,фонтанируя бредом.

Гость|18.11.2019 11:45|

penzainform.ru писал(a):

появятся деревянные горки
с занозами.

Гость|18.11.2019 11:46|

penzainform.ru писал(a):

устанавливать дополнительные арт-объекты,
Из бордюрного камня?

Гость|18.11.2019 11:47|

С приездом! С новым годом! С новыми идеями!

Гость|18.11.2019 11:49|

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, нужно направить в Москву молодых дизайнеров
Тогда уж надо было направлять в прошлом году на Новый год. А вообще есть такая штука - Интернет. И в нем не только твиттер губернатора, но и всякий дизайнерский креатив в наличии. Бесплатно. Без командировочных. Хотя с дизайнерами ведь с десяток чиновников выехать за бюджетные хочет.

Гость|18.11.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, каждый год в убранство областного центра необходимо вносить новые детали, устанавливать дополнительные арт-объекты, особенно в местах массового пребывания людей.

«Нужно создать людям новогоднее настроение, особенно постараться для детей. Мы прибавляем каждый год, но сказать, что я доволен, не могу», - заявил глава региона.

Из Иванова окна туя главная видна,а из нашего окошка только тополя немножко.

penzainform.ru писал(a):

«Леонид Владимирович Иоффе, съездите. Я понимаю, что это не ваше направление деятельности, вы главный архитектор. Я вас постоянно подпрягаю к этой работе, потому что в городе пробуксовывают.
Как же не хватает праздничного украшения на виселицах с подсветкой Ходоса на набережной.)))))))

Гость|18.11.2019 11:51|

penzainform.ru писал(a):

Нужно создать людям новогоднее настроение
спасибо за ежедневные дорожные заторы!

Очень поднимают они настроение!

Гость|18.11.2019 12:07|

Денег нет, какое новогоднее настроение! Жить не хочется.

Гость|18.11.2019 12:08|

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, нужно направить в Москву молодых дизайнеров,
Конечно направьте.Обратно они уже не вернутся, чего им тут прозябать.

Гость|18.11.2019 12:08|

Жидохахол?

Гость|18.11.2019 12:10|

Гость писал(a):

Денег нет, какое новогоднее настроение! Жить не хочется.
Денег нет, но вы держитесь! Хорошего всем настроения!)

Гость|18.11.2019 12:10|

По его мнению, нужно направить в Москву молодых дизайнеров, чтобы они посмотрели, как с этой задачей справляются в столице, «зафотографировали» идеи и применили их в Пензе.

По моему мнен в Столицу надо направить Лузгина и др. Деятелей Пензы. Перенять опыт борьбы с пробками, как организовать выделенные полосы для общественного транспорта.

А Ваши лампочки цветные людям до лампочки.

Имя: Гость
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