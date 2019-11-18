18.11.2019 | 09:21

В понедельник, 18 ноября, на планерке в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев призвал руководителей министерств и ведомств готовиться к годовому отчету.

«Остается полтора месяца до завершения календарного года. До 15 декабря нужно подготовить доклады о проделанной работе за 2019-й: какие задачи выполнены, какие проблемы остались нерешенными, кто виноват в том, что они не решены, - конкретные должностные лица должны быть названы», - подчеркнул глава региона.

Он дал указание первому зампреду председателя правительства - руководителю аппарата Ларисе Рябихиной составить график отчетных выступлений для каждого министерства.

«Курирующие зампреды должны быть на всех мероприятиях по подведению итогов. Я их тоже посещу. Все обязательства, которые были даны мной и членами правительства при проведении встреч с гражданами, при проведении прямой линии, - все, что мы обещали сделать в 2019 году, должно быть выполнено. Перенос выполнения поручений возможен только с моего согласия», - заключил Иван Белозерцев.