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Общество | В перинатальном центре Пензы отметили День недоношенных детей

16.11.2019|17:05
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17 ноября - День белых лепестков. Так именуют Международный день недоношенных детей.

Дату пензенские мальчишки и девчонки, а также их родители отметили в перинатальном центре «Праздником первых побед». Один из гостей праздника появился на свет раньше срока на 6 недель.

«За 20-30 минут достали ребенка, я даже сама не поняла, как все быстро прошло. Я была очень довольна, ребенок здоровый. Большое спасибо врачам, все сработали очень быстро! Они его выходили до нужного веса, а дальше я сама с ним лежала в отделении патологии», - рассказала жительница Пензы Ольга.

По статистике, 10% родов происходит преждевременно. Но раннее появление на свет - не приговор для малыша. Врачи с помощью современного оборудования, медикаментов и собственных знаний способны выходить младенцев с весом от 500 граммов.

«Наша задача - не просто помочь им остаться живыми, но сделать их жизнь максимально приближенной к комфортной, чтобы они полноценно жили, радовались, радовали своих родителей», - пояснил заместитель главного врача Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Михаил Беляев.

Души врачей согрели своим появлением девочки-тройняшки. В толпе нельзя не заметить очень похожих друг на друга блондинок в одинаковых платьях. Они появились на свет летом 2017 года, все здоровые, каждая весом больше 2 килограммов.

Аплодисменты на этом празднике прозвучали и в честь врача-неонатолога Аллы Митрофановой. За 40 сорок лет службы в отделении для недоношенных детей больницы имени Н. Ф. Филатова она выходила тысячи «белых лепестков».

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