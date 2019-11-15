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Общество | Жительница Пензы отметила 101-й день рождения

15.11.2019|11:41
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В четверг, 14 ноября, в Пензе отметила день рождения еще одна долгожительница - труженица тыла, ветеран труда, участница трудового фронта, вдова ветерана Великой Отечественной войны Анна Капустина. Ей исполнился 101 год.

Анна Филипповна родилась 14 ноября 1918 года в селе Андреевка Кондольского района. До Великой Отечественной войны получила четыре класса образования. Во время войны работала разнорабочей в родном колхозе.

После войны семья Капустиной переехала в село Лопатки Бессоновского района. Анна Филипповна пошла работать в колхоз, где трудилась много лет до выхода на заслуженный отдых. Ее общий трудовой стаж - более 30 лет.

В 2006 году Анна Капустина по состоянию здоровья переехала на постоянное место жительства в Пензу, к дочери.

У Анны Филипповны 5 детей, 7 внуков, 13 правнуков.

«Со 101-й годовщиной виновницу торжества поздравили представители органов власти, пожелали Анне Филипповне крепкого здоровья, тепла, добра, уюта и заботы родных и близких ей людей», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

13 ноября исполнилось 100 лет жителю Сердобска, участнику Великой Отечественной войны, ветерану органов прокуратуры Ивану Глухареву. Также столетний юбилей отпраздновала пензячка Елена Мальцева.

Источник — фото pgduma.ru
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