15.11.2019 | 16:39

Цифровая платформа впечатлений Wink и сервис Amediateka представляют новый эксклюзивный контент - масштабный исторический сериал «Рим» в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин.

Первая серия доступна пользователям с 8 ноября, далее два новых эпизода будут выходить каждую пятницу.

«Рим» - яркий драматический сериал, который с точностью передает легендарную эпоху Юлия Цезаря. Декорации, костюмы, римский быт воссозданы до мельчайших подробностей. Эпизоды дают современным зрителям возможность полюбоваться великим древним городом и его жителями с платформой впечатлений Wink.

Действие сериала начинается в 52 году до нашей эры, когда Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию и после восьмилетней войны возвращается в Рим в ожидании триумфа. Но далеко не все рады его приезду. Сериал охватывает период в 22 года и затрагивает все важнейшие исторические события от покорения Галлии через Рубикон до победы Октавиана над Марком Антонием.

Интеллектуальным бонусом к сериалу подписчикам платформы Wink доступен детальный исторический разбор Гоблином каждой серии.

Посмотреть «Рим» можно в сервисе Amediateka. В настоящий момент подписку на него можно подключить в Wink со скидкой 50% на год. Абонентам доступно более 100 лучших сериалов планеты, таких как культовые «Игра Престолов», «Настоящий детектив», «Американская история ужасов» и «Молодой папа», а также четыре киносериальных канала.

Сериал «Рим» также могут смотреть подписчики пакета «Для ценителей», в который входит более 170 телеканалов на любой возраст, вкус и интересы от Amediateka Home of HBO, ABC Studios, PictureBox, ViP Play и Disney.

В видеотеке представлены 5 000 фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, популярные российские блокбастеры и новейшие зарубежные картины от ведущих студий мира. Пользователям, подключившим пакет с мобильного устройства, первые семь дней подписка предоставляется бесплатно.

Ранее «Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве. В настоящее время абоненты Wink могут посмотреть целую коллекцию фильмов с переводом Гоблина в специальном именном разделе. А также его авторский проект «Синий Фил», посвященный разбору самых обсуждаемых фильмов, звезд и сериалов.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране. Фильмы можно смотреть на домашнем телевизоре (с помощью ТВ-приставки, приложений в smart-TV, Apple-TV и Android-TV), на смартфоне или планшете (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), на ноутбуке и компьютере (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступна услуга «Управление просмотром» (функции «Пауза», «Перемотка», «Просмотр с начала»). Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне с сохранением позиции просмотра.