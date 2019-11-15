15.11.2019 | 10:26

45-летнюю жительницу Шемышейского района, решившую позаботиться о своем ребенке, приговорили к выплате штрафа.

Правоохранители потребовали от женщины привести сына в отделение полиции для опроса, но так их и не дождались.

«Мать, героически встав на защиту, посчитала своим долгом отталкивать от дитяти людей в форме», - пояснили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.

В отношении сельчанки, не повиновавшейся законному распоряжению сотрудника полиции, возбудили дело об административном правонарушении. Судья назначил ей штраф в 500 рублей.

«То ли не успев собрать сумму, то ли проигнорировав решение суда, гражданка штраф не оплатила и приобрела статус должника», - рассказали приставы.

Новый административный протокол, предусматривающий удвоение штрафа, не заставил себя ждать. Теперь заботливая мать должна заплатить 1 000 рублей.