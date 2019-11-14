14.11.2019 | 11:19

По данным Пензастата, в регионе в 2018 году зарегистрировано 45 934 человека с диагнозом «сахарный диабет», причем впервые он был установлен в 3 718 случаях.

99,2% диабетиков (45 586) - совершеннолетние. Среди подростков 15-17 лет зафиксирован 101 случай этого заболевания, среди детей до 14 лет - 247, в том числе 22 - в возрасте до 4 лет, 77 - от 5 до 9 лет.

«В 2018 году в регионе было выявлено 267 случаев сахарного диабета у беременных женщин. А для 272 жителей Пензенской области (из них 25,7% - мужчины, 74,3% - женщины) заболевание стало причиной смерти», - сообщила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

Ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается в четверг, Пензенский областной центр медицинской профилактики подготовил тематический видеоролик «Симптомы диабета». Всю неделю его будут транслировать в кинотеатрах перед началом сеансов.

«Кроме того, в ноябре на остановочных павильонах, а в декабре - в общественном транспорте появятся тематические баннеры, наглядно демонстрирующие первые симптомы диабета и меры его профилактики», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.