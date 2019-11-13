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Общество | Зампреда правительства Пензенской области оштрафовали на круглую сумму

13.11.2019|10:23
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В Пензенской области оштрафовали заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Семенова.

Областная прокуратура провела проверку после обращения жителя Сурска и установила, что чиновник, который является председателем межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, отказался ознакомить мужчину с результатами обследования принадлежащей ему квартиры.

Первый заместитель прокурора региона возбудил дело об административном правонарушении, мировой судья оштрафовал Дмитрия Семенова на 5 000 рублей, а житель Сурска получил возможность ознакомиться с заключением.

«Правонарушитель обжаловал постановление, однако оно было оставлено без изменения судом второй инстанции и вступило в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В 2018 году доход Дмитрия Семенова составил 1 млн 922 тыс. 384 рубля.

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Гость|13.11.2019 10:32|

А надо бы побольше. Охамел уже. Засиделся.

Гость|13.11.2019 10:45|

Он еще и обжаловал,стыдобище право слово.

Гость|13.11.2019 10:46|

Если он из Единой России,то пожалуйтесь в партком на него.

Гость|13.11.2019 11:11|

Ему это,что покойнику аспирин.

Гость|13.11.2019 11:11|

Все правительство области пора заменить. Совет пристарелых. Засиделись чиновники. Совсем палец о палец не хотят ударить. Недостроенная набережная в Пензе за 4 года реконструкции, цирк с 6 летней задержкой окончания работ, разрушенный мост на Токарной, министр-насильник в Минздраве... Давно пора всех на пенсию принудительно отправить без права трудоустройства у бюджетной кормушки

Гость|13.11.2019 11:12|

Один из самых бесполезнейших людей, что я знал за всю жизнь. Пустое место

Гость|13.11.2019 11:17|

С его доходами-этот штраф как капля в море!

Гость|13.11.2019 11:21|

5000-это круглая сумма? При таком годовом доходе. Чиновник, наверное, до икоты хохотал.

Гость|13.11.2019 11:22|

Критиковать каждый может. А кто из вас что сделал для родного края? Только бухать и мусорить умеете! Все ждете что придет спаситель и все за вас сделает? Не дождетесь! Начните с себя: постройте, уберите мусор под окном, засыпьте яму, почистите снег на парковке. Если все так начнут делать - мир вокруг нас, наш город, зацветет как никогда.

Гость|13.11.2019 11:30|

Если Чиновник,блюститель Закона,нарушил Закон,поганой метлой с должности!

Гость|13.11.2019 11:37|

Круглая сумма? Ржунимагу

Гость|13.11.2019 11:38|

Гость писал(a):

Критиковать каждый может. А кто из вас что сделал для родного края? Только бухать и мусорить умеете!
Да что ты разорался из-за этих 5000? Не обеднеешь

Гость|13.11.2019 11:38|

Гость писал(a):

Один из самых бесполезнейших людей, что я знал за всю жизнь. Пустое место
Такие там и нужны. До поры до времени.

Гость|13.11.2019 11:41|

Простите, а кому это вам?

Имя: Гость
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