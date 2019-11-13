13.11.2019 | 10:23

В Пензенской области оштрафовали заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Семенова.

Областная прокуратура провела проверку после обращения жителя Сурска и установила, что чиновник, который является председателем межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, отказался ознакомить мужчину с результатами обследования принадлежащей ему квартиры.

Первый заместитель прокурора региона возбудил дело об административном правонарушении, мировой судья оштрафовал Дмитрия Семенова на 5 000 рублей, а житель Сурска получил возможность ознакомиться с заключением.

«Правонарушитель обжаловал постановление, однако оно было оставлено без изменения судом второй инстанции и вступило в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В 2018 году доход Дмитрия Семенова составил 1 млн 922 тыс. 384 рубля.