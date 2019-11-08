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Общество | Заключенные пензенской колонии сделали скворечники для конкурса

08.11.2019|09:23
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В Пензе провели конкурс профессионального мастерства «Лучший плотник, столяр». Его участниками стали заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 7 на проспекте Победы.

«Мероприятие проходило в два этапа. На первом участники отвечали на вопросы, второй предполагал изготовление скворечников для птиц на время и качество», - пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Вопросы для осужденных подготовил мастер производственного обучения, председатель ветеранской организации ИК-7 Иван Занин. Он также вошел в состав жюри.

Кроме того, мастерство заключенных оценивали замначальника учреждения по тыловому обеспечению и начальники двух отделов (интендантского и хозяйственного обеспечения и воспитательной работы).

Победителей и призеров наградили, а изготовленные участниками конкурса изделия вручили ученикам 3-го класса школы-интерната № 1. Скворечники размещены на территории учебного заведения.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|08.11.2019 09:43|

Такой уродливый скворечник не могли сделать в зоне.

Гость|08.11.2019 09:48|

А скворечник с дуплом?

Гость|08.11.2019 09:50|

Лучше бы петушатник...

Гость|08.11.2019 09:59|

как мило,до слёз...

Имя: Гость
Комментарий:

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