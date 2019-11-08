08.11.2019 | 09:02

Жительница Заречного, сломавшая лодыжку на крыльце магазина, получит компенсацию в размере 80 тысяч рублей.

«В начале года, выходя из торговой точки с покупками, женщина поскользнулась на наледи, образовавшейся на крыльце, упала и сломала ногу. Подняться и добраться до приемного покоя в тот злополучный для зареченки вечер ей помог супруг. Оттуда женщину экстренно госпитализировали в травматологию», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Травма оказалась серьезной. В течение семи месяцев женщина находилась на больничном, после чего взяла отпуск, чтобы как можно дольше соблюдать режим покоя.

Поправив здоровье, женщина обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда и утраченного заработка на сумму более 550 тысяч рублей.

«В ходе досудебной подготовки представитель магазина и пострадавшая смогли договориться и пошли на мировую», - уточняет «Заречье сегодня» со ссылкой на сотрудников Зареченского городского суда.

Женщина отказалась от иска, а магазин обязался выплатить ей 40 тысяч рублей в порядке компенсации морального вреда и еще столько же - в счет утраченного заработка.