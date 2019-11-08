08.11.2019 | 17:08

Его просят о смелости, терпении, мужестве и исцелении от тяжелых недугов. День памяти великомученика Дмитрия Солунского отмечается 8 ноября. Он жил в Римской империи в IV веке и известен тем, что вопреки царившим тогда порядкам, когда устраивались гонения на христиан, открыто учил людей этой вере, пытался искоренить языческие обычаи и поклонение идолам. За что был казнен.

«Перед этим человеком очень долго стоял выбор, и для него этот выбор был осознанным, как и для многих святых христианской церкви, для многих мучеников. Поэтому пример великомученика Димитрия - это возможность испытания своей веры и приближения ко Христу», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В России в честь этого святого воздвигнуто множество храмов. Один из них расположен в Каменке. Его построили еще в XVIII веке. В конце 30-х годов прошлого столетия культовое сооружение переоборудовали под Дом культуры и только в 1992-м его снова передали церкви.

«Божие милосердие может быть обращено к нам тогда, когда мы этого желаем, когда мы этого просим, когда мы к этому стремимся. Наша жизнь должна быть - вся и полностью без исключения - стремлением к богу», - отметил Серафим.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский сам когда-то служил в этой церкви на постоянной основе.