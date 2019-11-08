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Общество | Православные пензенцы отметили день памяти Дмитрия Солунского

08.11.2019|17:08
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Его просят о смелости, терпении, мужестве и исцелении от тяжелых недугов. День памяти великомученика Дмитрия Солунского отмечается 8 ноября. Он жил в Римской империи в IV веке и известен тем, что вопреки царившим тогда порядкам, когда устраивались гонения на христиан, открыто учил людей этой вере, пытался искоренить языческие обычаи и поклонение идолам. За что был казнен.

«Перед этим человеком очень долго стоял выбор, и для него этот выбор был осознанным, как и для многих святых христианской церкви, для многих мучеников. Поэтому пример великомученика Димитрия - это возможность испытания своей веры и приближения ко Христу», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В России в честь этого святого воздвигнуто множество храмов. Один из них расположен в Каменке. Его построили еще в XVIII веке. В конце 30-х годов прошлого столетия культовое сооружение переоборудовали под Дом культуры и только в 1992-м его снова передали церкви.

«Божие милосердие может быть обращено к нам тогда, когда мы этого желаем, когда мы этого просим, когда мы к этому стремимся. Наша жизнь должна быть - вся и полностью без исключения - стремлением к богу», - отметил Серафим.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский сам когда-то служил в этой церкви на постоянной основе.

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Гость|08.11.2019 18:38|

penzainform.ru писал(a):

пытался искоренить языческие обычаи и поклонение идолам. За что был казнен.
Не лез бы со своим уставом в чужой монастырь и дожил бы тихо и спокойно до глубокой старости.

Гость|08.11.2019 19:05|

penzainform.ru писал(a):

вопреки царившим тогда порядкам, когда устраивались гонения на христиан, открыто учил людей этой вере, пытался искоренить языческие обычаи и поклонение идолам.
Был диссидентом, недовольным властями, способствовал беспорядкам, подрывал скрепы.

Гость|08.11.2019 19:08|

Димитрий Н. спасёт Россию.

Гость|08.11.2019 19:09|

penzainform.ru писал(a):

Он жил в Римской империи в IV веке и известен тем, что вопреки царившим тогда порядкам, когда устраивались гонения на христиан, открыто учил людей этой вере,
Так это же Петька Кузнецов своего времени.Единственная разница,его секта загнула другие,а Петра секту разогнали.

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