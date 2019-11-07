07.11.2019 | 09:37

В Пензе построят двухуровневый лыжный стадион. Верхнюю и нижнюю площадку соединит трасса, ведущая от Западной Поляны к стадиону «Снежинка».

Техническое задание на объекты уже подготовлено и утверждено. Верхнюю лыжную базу планируют разместить в лесном массиве микрорайона Западная Поляна. Ее единовременная пропускная способность составит 100 человек. Внутри обустроят буфет, медицинский кабинет, комнаты для подготовки и хранения спортивного инвентаря.

«Кроме того, объект предполагает наличие стартовой площадки, гостевой парковки на 400 машин, в том числе специальных мест для инвалидов, маломобильных групп населения и автомобилей экстренных служб», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Нижняя площадка будет находиться рядом с Виражной улицей. Специалисты возведут блочно-модульную лыжную базу, пропускная способность которой будет рассчитана на 50 человек. Здесь также предполагается сделать медкабинет, пункт хранения инвентаря и парковку на 40 автомобилей.

«К тому же проектом предусмотрены одноэтажное неотапливаемое здание для хранения техники и асфальтобетонная площадка для уличных тренажеров», - добавили в пресс-службе.

Помимо лыжной трассы специалисты оборудуют спуск с ограждениями для любителей катания на санках, ледянках и тюбингах и велолыжероллерную дорожку протяженностью 5 200 метров и шириной 6 метров, которая будет доступна не только зимой, но и летом. Ее покрытие сделают из мелкозернистого асфальтобетона, рядом установят наружные светильники.