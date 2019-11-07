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Общество | В Пензе появится двухуровневый лыжный стадион

07.11.2019|09:37
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В Пензе построят двухуровневый лыжный стадион. Верхнюю и нижнюю площадку соединит трасса, ведущая от Западной Поляны к стадиону «Снежинка».

Техническое задание на объекты уже подготовлено и утверждено. Верхнюю лыжную базу планируют разместить в лесном массиве микрорайона Западная Поляна. Ее единовременная пропускная способность составит 100 человек. Внутри обустроят буфет, медицинский кабинет, комнаты для подготовки и хранения спортивного инвентаря.

«Кроме того, объект предполагает наличие стартовой площадки, гостевой парковки на 400 машин, в том числе специальных мест для инвалидов, маломобильных групп населения и автомобилей экстренных служб», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Нижняя площадка будет находиться рядом с Виражной улицей. Специалисты возведут блочно-модульную лыжную базу, пропускная способность которой будет рассчитана на 50 человек. Здесь также предполагается сделать медкабинет, пункт хранения инвентаря и парковку на 40 автомобилей.

«К тому же проектом предусмотрены одноэтажное неотапливаемое здание для хранения техники и асфальтобетонная площадка для уличных тренажеров», - добавили в пресс-службе.

Помимо лыжной трассы специалисты оборудуют спуск с ограждениями для любителей катания на санках, ледянках и тюбингах и велолыжероллерную дорожку протяженностью 5 200 метров и шириной 6 метров, которая будет доступна не только зимой, но и летом. Ее покрытие сделают из мелкозернистого асфальтобетона, рядом установят наружные светильники.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|07.11.2019 09:55|

А чего не строить? Ещё понизить пенсионерам прожиточный минимум и строй. На отменённые-сниженные льготы каток,а здессь и лыжи.

Спасибо депутатам! Душа у них болит за нас ,за Пензенцев!!!

Гость|07.11.2019 10:06|

penzainform.ru писал(a):

Ее единовременная пропускная способность составит 100 человек.
Для областного центра это ничего. В два яруса будем кататься? кто пониже - на лыжах, кто сверху на плечах- с палками в руках?

Гость|07.11.2019 10:08|

Это он кому поручил? Аге? Магомедову?

Гость|07.11.2019 10:08|

penzainform.ru писал(a):

рядом установят наружные светильники.
Как на набережной в форме двухместных виселиц? И снова без света? Опыт с набережной оказался заразным...

Гость|07.11.2019 10:10|

Зачем нужна гостевая парковка на 400 машин, если всего трасса на 100 лыжников рассчитана? Может мы в дурдоме живем?

Гость|07.11.2019 10:11|

Да там на западной и так весь лес загадили, а теперь и вовсе ему кранты! Одумайтесь!

Гость|07.11.2019 10:12|

С бордюрами и плиткой?

Гость|07.11.2019 10:13|

Гость писал(a):

Да там на западной и так весь лес загадили, а теперь и вовсе ему кранты!
Нафиг этот лес не нужен.

Гость|07.11.2019 10:13|

Медкабинет, ёлы-палы! И врач даде буит? Да в школах врачей нет в медкабинетах, 2 раза в неделю м/с приходит на 2 часа. А там врач прям сидеть будет, ага, охотно верю! Сказочники...

Гость|07.11.2019 10:15|

Гость писал(a):

Зачем нужна гостевая парковка на 400 машин, если всего трасса на 100 лыжников рассчитана?
Какая трасса?

Гость|07.11.2019 10:17|

все губернаторы у нас уж очень спорт любят.....

Гость|07.11.2019 10:24|

Ага, литерболл.

Гость|07.11.2019 10:24|

Гость писал(a):

Зачем нужна гостевая парковка на 400 машин, если всего трасса на 100 лыжников рассчитана?

Какая трасса?

penzainform.ru писал(a):
Верхнюю и нижнюю площадку соединит трасса, ведущая от Западной Поляны к стадиону «Снежинка».

Гость|07.11.2019 10:27|

Гость писал(a):

Верхнюю и нижнюю площадку соединит трасса, ведущая от Западной Поляны к стадиону «Снежинка».
А что, лыжники только по ней кататься будут?

Гость|07.11.2019 10:36|

Гость писал(a):

Спасибо депутатам! Душа у них болит за нас ,за Пензенцев!!!
Для этого они срезали субсидии ветеранам, а себе прибавили

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Имя: Гость
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