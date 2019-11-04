04.11.2019 | 16:47

Яркими шарами, искусственными цветами и самыми разными флагами пестрела Юбилейная площадь.

Под стягом Военно-воздушных сил России и в форменной фуражке на торжественный митинг пришел Владимир Неродигречка.

«У нас в Пензе мало кто авиатор ВВС. Вот решил напомнить, что мы тоже часть великой страны, иду к нашим ветеранам. С праздником! Всего доброго, здоровья всем!» - отметил он.

Второй год на Юбилейной площади проходит торжественный митинг, посвященный Дню народного единства. На нем собираются трудовые коллективы промышленных предприятий и работники бюджетных учреждений.

На территории области проживает многонациональное население. А вот и пример добрососедских отношений: у руководителя татарского ансамбля из Усть-Узы поверх калфака (женского татарского головного убора) был русский платок.

«У нашей администрации два села: одно мордовское и одно русское. Школа одна, так что мы живем дружно. Даже иногда поем - они татарские песни, мы мордовские», - рассказала Алия Якупова (Шемышейский район).

Перед тем как на сцену поднялись современные чиновники, на ней хозяйничали бояре и князья. Театрализованная постановка была посвящена историческим событиям 1612 года.

После зрелищ на сцене участников митинга потчевали и хлебом. Традиционная каша и чай согревали пензенцев в ветреный день.