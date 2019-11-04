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Общество | Участников митинга на Юбилейной площади потчевали кашей и чаем

04.11.2019|16:47
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Яркими шарами, искусственными цветами и самыми разными флагами пестрела Юбилейная площадь.

Под стягом Военно-воздушных сил России и в форменной фуражке на торжественный митинг пришел Владимир Неродигречка.

«У нас в Пензе мало кто авиатор ВВС. Вот решил напомнить, что мы тоже часть великой страны, иду к нашим ветеранам. С праздником! Всего доброго, здоровья всем!» - отметил он.

Второй год на Юбилейной площади проходит торжественный митинг, посвященный Дню народного единства. На нем собираются трудовые коллективы промышленных предприятий и работники бюджетных учреждений.

На территории области проживает многонациональное население. А вот и пример добрососедских отношений: у руководителя татарского ансамбля из Усть-Узы поверх калфака (женского татарского головного убора) был русский платок.

«У нашей администрации два села: одно мордовское и одно русское. Школа одна, так что мы живем дружно. Даже иногда поем - они татарские песни, мы мордовские», - рассказала Алия Якупова (Шемышейский район).

Перед тем как на сцену поднялись современные чиновники, на ней хозяйничали бояре и князья. Театрализованная постановка была посвящена историческим событиям 1612 года.

После зрелищ на сцене участников митинга потчевали и хлебом. Традиционная каша и чай согревали пензенцев в ветреный день.

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Гость|04.11.2019 18:49|

Что празднуют? В ноябре только один праздник! 7 ноября!

Гость|04.11.2019 18:50|

Ой, молчали бы уж про грандиозность. Нагнали на 30 минут. Потом даже кашей не удержишь. Искусственно надуманный "праздник".

Гость|04.11.2019 18:58|

ой гуляет народ с РАЗМАХОМ не жизнь а малина в Пензе,и проблем то как будто уж нет и все то мы в шоколаде благодаря губернатору нашему........

Гость|04.11.2019 18:58|

спасибо кормилец низкий поклон

Гость|04.11.2019 18:59|

Была я там на площади. Чуть не забеременела.

Гость|04.11.2019 19:00|

penzainform.ru писал(a):

участников митинга потчевали и хлебом. Традиционная каша и чай согревали
Кто оплатил сей банкет, за чей счёт этот пир во время чумы?

Гость|04.11.2019 19:02|

угадай с двух раз))

Гость|04.11.2019 19:02|

Ну кашу и чай я и дома поем. Икрой бы красной "потчевали участников митинга", тогда можно было б и пойти.

Гость|04.11.2019 19:02|

А этот летун ряженый-он кто? Местный клоун? Там еще какой-то Миша ходил, тоже в форме и с планшеткой через плечо. Этот Миша-не сослуживец ли этой Неродигречке? Форма и выражение лица очень похожие.

Гость|04.11.2019 19:13|

А были кто сами по себе - не по разнорядке промышленных предприятий и бюджетных учреждений?

Гость|04.11.2019 19:20|

Гость писал(a):

А были кто сами по себе - не по разнорядке промышленных предприятий и бюджетных учреждений?
Вопрос поставлен ребром, но ответа на него не услышите.

Гость|04.11.2019 19:25|

Гость писал(a):

Форма и выражение лица очень похожие.
Там у всех собравшихся было одно выражение лица, как у дауна))

Гость|04.11.2019 19:27|

Бедные бюджетники - не придёшь,выгонят с работы.

Имя: Гость
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