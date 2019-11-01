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Общество | В краеведческом музее устроили мероприятие в честь Дня призывника

01.11.2019|16:46
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Многих парней ждут армейские будни. Они уже знают, куда отправятся служить и когда. Но сначала молодых людей пригласили в краеведческий музей на День призывника. Праздник организовали чиновники и сотрудники военкомата.

«Основная цель - дать напутственное слово ребятам о том, как нужно проходить военную службу. Второе - сохранять традиции воинов-пензяков, которые всегда считались надежными, добросовестными и с честью выполняли свой воинский долг, проходя военную службу», - сообщил начальник отделения военного комиссариата Первомайского и Ленинского районов г. Пензы Сергей Спирин.

Даниил Трошко закончил два курса университета, взял академический отпуск и сознательно решил идти в армию. В середине ноября его ждут в элитном подразделении.

«Главное, скорее всего, - подготовиться морально, а также физически, потому что физическая нагрузка в армии тоже нужна. Год должен пролететь быстро, но будут и сложности», - отметил молодой человек.

За время осеннего призыва ряды российской армии пополнят 140 парней из Первомайского и Ленинского районов Пензы.

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