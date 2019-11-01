01.11.2019 | 17:12

В пятницу, 1 ноября, в Пензенской области стартовала акция «В Новый год - без долгов и хлопот». Ее по традиции проводит гарантирующий поставщик электроэнергии в Пензенской области - ООО «ТНС энерго Пенза».

Акция продлится по 31 декабря. Для участия в ней клиентам компании необходимо выполнить два условия. Первое - погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря. Второе - оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря.

В результате задолженность, сложившаяся на 1 января 2020 года, должна равняться нулю или быть кредиторской.

По итогам акции из числа участников будут определены две категории победителей.

50 клиентам, использовавшим для оплаты дистанционные способы - официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», «Личный кабинет» либо мобильное приложение «ТНС энерго», - на лицевые счета будет зачислено по 1 000 рублей.

100 победителям, оплатившим электроэнергию любыми иными способами, будет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Всем участникам, не вошедшим в состав победителей, пени будут аннулированы в размере 100%.

Следует иметь в виду, что к участию в акции не допускаются владельцы лицевых счетов, с которых взыскиваются пени за просроченные платежи в судебном порядке либо вступило в силу решение суда о взыскании с них задолженности.

Подробно с положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».