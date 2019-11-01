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Общество | Пензенские школьники написали этнографический диктант

01.11.2019|16:59
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Можно сказать, что для некоторых школьников осенние каникулы закончились чуть раньше: мальчишки и девчонки вновь оказались за партами. В областной Лермонтовской библиотеке в очередной раз прошла международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Алексей Обухов - представитель учебного заведения № 68. Специально к этому интеллектуальному испытанию десятиклассник не готовился.

«Я знаю только школьную программу по краеведению, больше пока не приходилось нигде узнавать», - рассказал участник диктанта.

Тестирование на знание народностей, населяющих страну, их культуру, обычаи и так далее прошли сотни тысяч человек во всех уголках России. Этнографический диктант писали и заграницей.

В Пензенской области открылись 33 площадки, одна из самых массовых распахнула свои двери в главном книгохранилище региона. В нескольких залах разместилось более 120 человек - не только школьники, задание раздали всем желающим.

«Мы надеемся, что каждый такой этнографический диктант - а по своей сложности они разные, там есть блоки и общефедеральных вопросов, и региональных, - будет тем толчком, который направит участника либо в библиотеку, либо в путешествие, либо в сеть Интернет, где есть соответствующая информация, чтобы расширить свой кругозор и побольше узнать о народах и людях, которые живут в нашей стране», - пояснил ученый-секретарь областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

На листах - 30 вопросов, примерно треть из них касается Сурского края. На все участникам диктанта отвели 45 минут. Результаты будут объявлены через несколько дней.

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