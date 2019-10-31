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Общество | В селе Грабово капитально отремонтировали детский сад

31.10.2019|18:23
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В Пензенской области ведется работа по ремонту детских садов. Новую жизнь получило дошкольное учреждение в селе Грабово Бессоновского района.

В рамках региональной и муниципальной программ «Развитие территорий» летом здание капитально отремонтировали. На это было выделено свыше 3,5 миллиона рублей. Проблема, беспокоившая родителей и педагогов, наконец решилась.

«Весной была протечка, крыша текла. Мы рады и благодарны, что выделили какие-то денежные средства на ремонт нашего детского сада», - рассказала мама воспитанницы детского сада Анна Маркелова.

«Все средства освоены. За счет этих средств мы произвели капитальный ремонт мягкой кровли, путей эвакуации, которые находятся у нас на улице, осуществлена замена окон в детском саду и дверей. И детский сад стал краше, уютнее и теплее», - сообщила заведующая детским садом Татьяна Паутова.

Серьезное обновление получил не только детский сад в Грабово. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева капитальный ремонт до конца года будет выполнен в 17 дошкольных учреждениях районов области.

А буквально через месяц в селе Засечном будут сданы три детских сада, которые завершают строить в рамках национального проекта «Демография».

Каждый - на 120 мест. Везде предусмотрены ясельные группы. Корпуса теплые, из кирпича. Уже идет внутренняя отделка помещений и благоустройство двора.

Губернаторская программа по ремонту детских садов будет продолжена. Она создает комфортные условия для развития пензенских малышей, а родителям предоставляет возможность выйти на работу.

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