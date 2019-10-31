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Общество | Для пензенцев начали вести занятия в «Школе экскурсоводов»

31.10.2019|15:27
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На туристическом маршруте «Пенза театральная» стоит здание, где было сыграно первое представление. Оно самое старое в областном центре - построено в 1670 году.

Теперь в нем располагается военный госпиталь. А в 1793-м там по инициативе вице-губернатора Ивана Долгорукова местная знать увидела спектакль «Обманщик» по пьесе Екатерины II.

«Я родилась в Пензе в 1941 году и, оказывается, не все знаю, хотя и посещала филармонию, театр, мероприятия. Когда Наталья Александровна проводила с нами экскурсию, оказалось, мы многого не знаем. Мы так были довольны! Нам это очень интересно», - рассказала член интеллектуального клуба «Светоч» Светлана Шестакова.

Обо всем в клубе интеллектуального досуга «Светоч», действующем при библиотеке имени А. И. Куприна, рассказывает заведующая Наталья Гордина. Теперь ее подопечные - не просто рядовые слушательницы: они уже сами учатся на экскурсоводов.

С этой целью Наталья Александровна написала проект для участия во всероссийском конкурсе «Серебряные волонтеры» и получила грант в размере 50 000 рублей.

«Мы приглашаем всех желающих в «Школу экскурсоводов», сейчас набираем группу людей в возрасте от 50 и дальше. У нас будут все стадии обучения экскурсионному делу. В течение полугода мы будем работать как школа, к концу обучения планируются практические занятия», - пояснила она.

Всем предстоит самостоятельно написать и провести экскурсию.

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