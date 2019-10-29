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Общество | Пензенские школьники отправились на военные сборы

29.10.2019|18:30
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200 десятиклассников забрали служить Родине. Вместо призывного пункта - Дом молодежи. Правда, скучать по маме с папой ребятам придется не год, а всего пять дней, однако и этого им мало не покажется.

«Режим, можно сказать, казарменный, армейский, то есть подъем, умывание, завтрак, занятия и дальше по расписанию до отбоя. Занятия будут проводиться по всем видам начальной военной подготовки и ОБЖ», - рассказал заместитель директора областного многофункционального молодежного центра Юрий Краснов.

Руководство областного военкомата присматривается к призывникам, отправляющимся на военные сборы в Нижегородскую область.

«Вас сплотили сегодня в воинское подразделение, во взвод, это тактическая единица, при том сплотили вас не с одного района, а с разных. Вы должны узнать друг о друге все и в тяжелые минуты, в ходе проведения занятий помогать друг другу», - отметил военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников.

Меньше чем за неделю пензенским подросткам в учебном центре «Гвардеец» предстоит освоить разные виды подготовки: строевую, тактическую, огневую, медицинскую. В общем, полноценный курс молодого бойца.

Тяготы и лишения армейской службы будут переносить не только школьники, но и педагоги ОБЖ. Учителя должны освоить передовые методики преподавания начальной военной подготовки.

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Гость|29.10.2019 18:50|

Опять неделю безпробудно пьянство и беспорядочные половые связи

Гость|29.10.2019 19:16|

Какая же форма современная не красивая и не вызывающая гордость, по сравнению с советской. Фуражки вообще нацистской модели.

Гость|29.10.2019 19:21|

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Гость|29.10.2019 19:25|

Я уже не хочу в армию.Не зачмырят, так убьют.

Гость|29.10.2019 19:38|

В армии ничего хорошего нет. Совсем не то, что втюхивают по "ящику" ("Служу России" и проч.). Дедовщина была, есть и будет, т.к. она на руку ком.составу ("деды" натаскивают по службе молодых-"духов"). Первое, что слышат в воинской части вновь прибывшие по призыву- "вешайтесь". И это почти во всех воинских частях.

Гость|29.10.2019 20:03|

Вфыгодно служить лишь сыновьям генералов и полковников, которых папаши продвигают на денежные должности, остальным там делать нечего.

Говорить о "долге Родине" нелепо, ибо "Родина" только и делает что грабит и убивает своих "детей".

Гость|29.10.2019 20:03|

penzainform.ru писал(a):

Руководство областного военкомата присматривается к призывникам, отправляющимся на военные сборы в Нижегородскую область.
Нет ли среди них Рамиля Шамсутдинова.

Гость|29.10.2019 20:06|

Гость писал(a):

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Мы мол не при делах. Частный случай. Это ЧП нет это частный случай. Просто жесть.

Гость|29.10.2019 20:10|

Странно, еще не наградили погибших. Мол пытались остановить психа , могли пострадать гражданские и т.п. Прикрытие собственных задниц- сложный процесс.

Гость|29.10.2019 20:16|

Старлею героя дать медаль с унитазом как он головой в унитаз пихает вновь прибывшего. Там получили свое все. Погибли от усердия к службе.

Гость|29.10.2019 20:19|

Кадетов не хватает?

Гость|29.10.2019 20:22|

Все просто - согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» (статья 22, п.а) призыву на военную службу подлежат все

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете.

За исключением граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации (статья 8, п. 1, 6-й абзац).

А законодательство РФ не содержит понятия «граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации». Исходя из практики, это лица, имеющие право проживать на территории иностранного государства более 6 месяцев. Например, те, кто учится за рубежом.

Таким образом, достаточно просто отправить своего отпрыска учиться за границу, и через 6 месяцев он подлежит снятию с воинского учета.

Наверное, говорить о том, что все дети нашего доблестного руководства учатся за границей, излишне?

Гость|29.10.2019 20:27|

В тюрьме и армии только неимущие?

Имя: Гость
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