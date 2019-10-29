29.10.2019 | 18:30

200 десятиклассников забрали служить Родине. Вместо призывного пункта - Дом молодежи. Правда, скучать по маме с папой ребятам придется не год, а всего пять дней, однако и этого им мало не покажется.

«Режим, можно сказать, казарменный, армейский, то есть подъем, умывание, завтрак, занятия и дальше по расписанию до отбоя. Занятия будут проводиться по всем видам начальной военной подготовки и ОБЖ», - рассказал заместитель директора областного многофункционального молодежного центра Юрий Краснов.

Руководство областного военкомата присматривается к призывникам, отправляющимся на военные сборы в Нижегородскую область.

«Вас сплотили сегодня в воинское подразделение, во взвод, это тактическая единица, при том сплотили вас не с одного района, а с разных. Вы должны узнать друг о друге все и в тяжелые минуты, в ходе проведения занятий помогать друг другу», - отметил военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников.

Меньше чем за неделю пензенским подросткам в учебном центре «Гвардеец» предстоит освоить разные виды подготовки: строевую, тактическую, огневую, медицинскую. В общем, полноценный курс молодого бойца.

Тяготы и лишения армейской службы будут переносить не только школьники, но и педагоги ОБЖ. Учителя должны освоить передовые методики преподавания начальной военной подготовки.