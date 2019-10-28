28.10.2019 | 18:08

«Зимой мы будем, я думаю, ходить не только в куртках, но придется еще лофтовые шубы раздавать бесплатно и пледы, и делать такую зимнюю вечеринку. По клиентам колоссальные убытки терпим из-за того, что человек не хочет мерзнуть», - рассказал директор развлекательного заведения Дмитрий Капитонов.

Настоящие чугунные батареи в интерьер вписались идеально, правда на них только любуются. Своим теплым дыханием они не согревают ни клиентов, ни работников заведения. Уж и октябрь прощается с пензенцами, а отопление в здание на Гладкова, 8, так и не пришло.

«В мае компания, которая подает тепло в наше здание, делала опрессовку, и еще в мае выявилось, что в коммуникациях есть течь», - сообщила собственник помещения в здании на ул. Гладкова Галина Запольская.

Дом в центре Пензы, по словам его многочисленных обитателей, является историческим памятником. Большинство площадей там - коммерческие помещения, где располагаются офисы, торговые залы. Но на втором этаже живут люди. И у них проблем с отоплением нет.

«Есть квартиры, в которые подается с другой теплотрассы. Пожалуйста, если они не хотят ремонтировать эту, переключайте нас на вторую теплотрассу, которая запитывает жилые квартиры», - предложил собственник помещения в здании на ул. Гладкова Николай Бастрыкин.

От двухэтажки на Гладкова до мэрии рукой подать, там о проблеме знают. Письма собственники помещений разослали куда только можно: и в прокуратуру, и властям.

Из районной администрации пришел ответ: «У сетей нет хозяина».

«Дело в том, что мы все проплатили за тепло», - отметил мужчина.

Причем авансом, но комфортнее от этого в здании так и не стало.