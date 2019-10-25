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Общество | К расширению Ахунского переезда планируют приступить в 2020 году

25.10.2019|18:58
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Жителям Заречного хотят облегчить путь до Пензы и обратно. Дорогу в районе Ахунского переезда решено расширить. Подготовительные работы там уже начались, а ход дальнейших действий приехала на место обсудить команда чиновников во главе с губернатором.

Изменение, по плану, коснется нескольких отрезков дороги по обе стороны переезда. Плюс к этому увеличат полосы в районе поворота с улицы Нейтральной на ГПЗ. Общая протяженность работ - 806 метров.

«Там, где сейчас многие стоят по утрам и по вечерам в пробках, чтобы повернуть налево и через район ГПЗ проехать в центр Пензы», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Жители Заречного могли бы добираться до Пензы на электричке. Ее запустит в рейс «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» 1 ноября, о чем сообщила на своем сайте. Проезд будет стоить 29 рублей 80 копеек.

Но губернатор принял решение поторопиться и с дорожными работами.

«Электричка проблему не решит, потому что многие хотят ехать на работу на машинах. Мы должны все-таки людей в этом поддержать. Субсидии - около полумиллиона рублей в месяц - будут направлены из областного бюджета. Мы понимаем, что это нужно сделать, потому что видим, что есть проблемы», - заявил Иван Белозерцев.

Зареченцы испытывают неудобства в связи с закрытием на ремонт двух мостов. Автолюбители утром и вечером застревают в пробках.

«По-разному бывает: когда быстро проедешь, а когда приходится по 20-30 минут стоять», - рассказал автолюбитель из Заречного.

Намечено расширение и самого Ахунского переезда в 2020 году. Ради этого будут проведены переговоры с руководством железной дороги.

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Гость|25.10.2019 19:27|

Такие вещи должны делаться за 2-3 дня, а не по 10 дней только пустозвонить над бумажками.

Гость|25.10.2019 19:48|

penzainform.ru писал(a):

Намечено расширение и самого Ахунского переезда в 2020 году. Ради этого будут проведены переговоры с руководством железной дороги.
РЖДшный проектный институт только к концу 2020-го родит проект реконструкции переезда. Если деньги ему заплатят...

Гость|25.10.2019 19:54|

Зачем нам лосятник и его проблемы?

Мост бухло достройте!

Гость|25.10.2019 19:58|

По небу тучи бегают,

Дождями сумрак сжат,

под старою телегою

рабочие лежат.

И слышит шепот гордый

вода и под и над:

"Через четыре года

здесь будет город-сад!"

Темно свинцовоночие,

и дождик толст, как жгут,

сидят в грязи рабочие,

сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода,

но губы шепчут в лад:

"Через четыре года

здесь будет город-сад!"

Свела промозглость корчею -

неважный мокр уют,

сидят впотьмах рабочие,

подмокший хлеб жуют.

Но шепот громче голода -

он кроет капель спад:

"Через четыре года

здесь будет город-сад!

В.Маяковский.

Гость|25.10.2019 19:59|

Верьте, взрослейте, умирайте. Надежда один фиг последней.

Гость|25.10.2019 20:01|

penzainform.ru писал(a):

многие хотят ехать на работу на машинах.
Хотелки зареченцев, а бюджет Пензы?

Имя: Гость
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