25.10.2019 | 18:58

Жителям Заречного хотят облегчить путь до Пензы и обратно. Дорогу в районе Ахунского переезда решено расширить. Подготовительные работы там уже начались, а ход дальнейших действий приехала на место обсудить команда чиновников во главе с губернатором.

Изменение, по плану, коснется нескольких отрезков дороги по обе стороны переезда. Плюс к этому увеличат полосы в районе поворота с улицы Нейтральной на ГПЗ. Общая протяженность работ - 806 метров.

«Там, где сейчас многие стоят по утрам и по вечерам в пробках, чтобы повернуть налево и через район ГПЗ проехать в центр Пензы», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Жители Заречного могли бы добираться до Пензы на электричке. Ее запустит в рейс «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» 1 ноября, о чем сообщила на своем сайте. Проезд будет стоить 29 рублей 80 копеек.

Но губернатор принял решение поторопиться и с дорожными работами.

«Электричка проблему не решит, потому что многие хотят ехать на работу на машинах. Мы должны все-таки людей в этом поддержать. Субсидии - около полумиллиона рублей в месяц - будут направлены из областного бюджета. Мы понимаем, что это нужно сделать, потому что видим, что есть проблемы», - заявил Иван Белозерцев.

Зареченцы испытывают неудобства в связи с закрытием на ремонт двух мостов. Автолюбители утром и вечером застревают в пробках.

«По-разному бывает: когда быстро проедешь, а когда приходится по 20-30 минут стоять», - рассказал автолюбитель из Заречного.

Намечено расширение и самого Ахунского переезда в 2020 году. Ради этого будут проведены переговоры с руководством железной дороги.