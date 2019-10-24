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Общество | В Пензе пенсионеры познакомились с интернет-сервисами «ТНС энерго Пенза»

24.10.2019|10:21
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Во вторник, 22 октября, в администрации Октябрьского района Пензы состоялась встреча сотрудников ООО «ТНС энерго Пенза» с представителями общественности, посвященная вопросам энергоснабжения.

В семинаре, организованном при активной поддержке органов местного самоуправления, приняли участие начальник службы по организации работы с клиентами ООО «ТНС энерго Пенза» Маргарита Бааль, руководители совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общества инвалидов, союза пенсионеров и иных общественных организаций и объединений района.

Сотрудники службы по организации работы с клиентами ООО «ТНС энерго Пенза» рассказали собравшимся о важных законодательных и технических изменениях, касающихся расчетов за потребленную электроэнергию, а также ответили на вопросы горожан.

Также участников встречи проинформировали о современных цифровых сервисах компании, позволяющих упростить и ускорить процессы получения квитанций, передачи показаний, оплаты электроэнергии и получения консультаций. Активисты оценили удобство сервисов «Личный кабинет» и «Электронная квитанция», мобильного приложения и официального сайта энергосбытовой компании.

Кроме того, горожане заинтересовались возможностью принять участие в обучении обращению с электронными сервисами, которое энергетики планируют проводить для всех желающих.

«Мы всегда стремимся обеспечить максимальную информационную открытость и комфорт для клиентов во взаимодействии с нашей компанией. Вместе с тем инициатива обучения людей старшего возраста работе с дистанционными сервисами несет в себе и социальную функцию, позволяя не только облегчить ежемесячную оплату коммунальных услуг, но и помочь ориентироваться в современном цифровом мире», - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

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