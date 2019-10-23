23.10.2019 | 16:05

Пензенский ТЮЗ по федеральному проекту получил автобус производства курганского завода. Внутри - кондиционер, телевизор и 35 мягких кресел. Артисты, подобно своим юным зрителям, с интересом изучили салон.

Ранее они колесили по городу и области на старом ПАЗе, где было тесно, душно и небезопасно. Усталость накатывала еще до представления. Теперь ее как рукой сняло.

«Конечно, гораздо удобнее ехать в нормальном автобусе, в нормальных условиях, чтобы приехать с хорошим настроением и подарить зрителям качественный спектакль», - отметил актер театра Сергей Тельнов.

Впервые на новом автобусе труппа отправилась в Пачелму, где представит два спектакля.

«Мы сможем выезжать не только в районы области, что мы делаем всякий раз, но и на фестивали - самостоятельно, без поиска спонсорской помощи и дополнительных средств, особенно в Тамбов, Сызрань, Ульяновск. Даст бог, может, куда и подальше», - оценил перспективы художественный руководитель ТЮЗа Владимир Карпов.

Такие же подарки получили «Кукольный дом» и зареченский ТЮЗ.