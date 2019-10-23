Пензенское информационное агентство|18+|Среда|23 окт 2019|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  71.70  |  $  64.50

Общество | Детские театры Пензы и Заречного получили новые автобусы

23.10.2019|16:05
Печать

Пензенский ТЮЗ по федеральному проекту получил автобус производства курганского завода. Внутри - кондиционер, телевизор и 35 мягких кресел. Артисты, подобно своим юным зрителям, с интересом изучили салон.

Ранее они колесили по городу и области на старом ПАЗе, где было тесно, душно и небезопасно. Усталость накатывала еще до представления. Теперь ее как рукой сняло.

«Конечно, гораздо удобнее ехать в нормальном автобусе, в нормальных условиях, чтобы приехать с хорошим настроением и подарить зрителям качественный спектакль», - отметил актер театра Сергей Тельнов.

Впервые на новом автобусе труппа отправилась в Пачелму, где представит два спектакля.

«Мы сможем выезжать не только в районы области, что мы делаем всякий раз, но и на фестивали - самостоятельно, без поиска спонсорской помощи и дополнительных средств, особенно в Тамбов, Сызрань, Ульяновск. Даст бог, может, куда и подальше», - оценил перспективы художественный руководитель ТЮЗа Владимир Карпов.

Такие же подарки получили «Кукольный дом» и зареченский ТЮЗ.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!