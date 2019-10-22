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Общество | Встречи сотрудников «Дамате» с жителями районов станут регулярными

22.10.2019|11:55
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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, проводит открытую информационную политику. В частности, ее представители встречаются с жителями районов Пензенской области, в которых расположены предприятия.

Мероприятия уже прошли в Мокшанском, Колышлейском, Вадинском и Спасском районах. Их участниками стали около 100 человек. Были приглашены активисты, председатели общественных объединений, сотрудники служб занятости населения, представители органов местного самоуправления и администраций районов.

Руководители компании рассказали собравшимся об истории, задачах и итогах деятельности «Дамате», ее роли в экономической и социальной жизни муниципальных образований, количестве созданных новых рабочих мест и уплаченных налогах.

От сельчан, в свою очередь, поступили предложения и вопросы о возможности трудоустройства, кадровой политике, работе с молодежью, благоустройстве населенных пунктов, а также о создании в районах новых видов бизнеса, смежных с деятельностью «Дамате».

Все заданные вопросы находятся на контроле и взяты в работу. На часть из них ответы были даны на месте, другие требуют времени для изучения и решения.

География деятельности ГК «Дамате» в Пензенской области за последние несколько лет значительно расширилась и охватывает Нижнеломовский, Колышлейский, Вадинский, Мокшанский, Спасский, Наровчатский районы. Встречи руководства «Дамате» с жителями сел станут регулярными.

Компания «Дамате» выступает в роли драйвера, способствует возрождению, развитию и процветанию территорий, на которых расположены ее объекты. Появление новых производственных площадок - это не только увеличение объема продукции, но и создание дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, появление большого количества смежных бизнесов.

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