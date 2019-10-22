22.10.2019 | 17:01

При посещении Бессоновского района во вторник, 22 октября, губернатор Иван Белозерцев нанес визит в детский сад.

В здании, расположенном в районном центре, проведена реконструкция: надстроен третий этаж, возведены пищевой и медицинский блоки. На эти цели направлено 72 млн рублей.

Изюминкой учреждения является комната боевой славы. Ее создали воспитатели и родители дошкольников. В комнате размещена экспозиция кукол в форме разных родов войск времен Великой Отечественной войны.

Глава региона одобрил подобный подход к патриотическому воспитанию юного поколения.

«Проект интересный, он позволяет детям самого раннего возраста в доступной форме рассказывать о войне, о подвигах наших предков, о том, что в ней принимали участие не только взрослые, но и дети, становились героями», - отметил он.

По мнению Ивана Белозерцева, с опытом бессоновцев следует ознакомить педагогов других детсадов и помочь в его распространении, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.