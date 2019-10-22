Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 окт 2019|18:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.12  |  $  65.00

Общество | В бессоновском детском саду патриотов воспитывают с помощью кукол

22.10.2019|17:01
Печать

При посещении Бессоновского района во вторник, 22 октября, губернатор Иван Белозерцев нанес визит в детский сад.

В здании, расположенном в районном центре, проведена реконструкция: надстроен третий этаж, возведены пищевой и медицинский блоки. На эти цели направлено 72 млн рублей.

Изюминкой учреждения является комната боевой славы. Ее создали воспитатели и родители дошкольников. В комнате размещена экспозиция кукол в форме разных родов войск времен Великой Отечественной войны.

Глава региона одобрил подобный подход к патриотическому воспитанию юного поколения.

«Проект интересный, он позволяет детям самого раннего возраста в доступной форме рассказывать о войне, о подвигах наших предков, о том, что в ней принимали участие не только взрослые, но и дети, становились героями», - отметил он.

По мнению Ивана Белозерцева, с опытом бессоновцев следует ознакомить педагогов других детсадов и помочь в его распространении, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|22.10.2019 17:12|

penzainform.ru писал(a):

позволяет детям самого раннего возраста в доступной форме рассказывать о войне
...занавес.

Гость|22.10.2019 17:38|

penzainform.ru писал(a):

Изюминкой учреждения является комната боевой славы.
Изюминка... Умилительно...

Гость|22.10.2019 17:50|

Все ближе и ближе к северной Корее. Не к южной с ее технологиями и экономикой, а к северной.

Гость|22.10.2019 17:51|

Научите ещё детей окопы рыть и под танки бросаться!

Гость|22.10.2019 17:52|

И правда. Вижу куклу Петрушку!

Гость|22.10.2019 17:56|

А где же попы?

Гость|22.10.2019 18:05|

Я вопще не понимаю термина патриот ибо самые ярые патриоты у нас обычно имеют двойное или тройное гражданство, недвижимость и счета за рубежом. И все дети этих патриотов живут и учатся за границей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!